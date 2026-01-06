Stoch odpalił przed ostatnim konkursem TCS! Trzech Polaków fatalnie

Polscy skoczkowie narciarscy kończą rywalizację w 74. Turnieju Czterech Skoczni. Do zamykających cykl zawodów w Bischofshofen zakwalifikowało się wszystkich pięciu: Kamil Stoch, Dawid Kubacki (zmierzą się w serii KO), Maciej Kot, Paweł Wąsek (zmierzą się w serii KO) i Kacper Tomasiak. Przed konkursem wzięli oni udział w serii próbnej.
Jako pierwsi z Polaków na rozbiegu pojawili się dwaj najstarsi. Efekt? Najpierw Kubacki uzyskał 115,5 m, co było jedną gorszych prób, a za moment Stoch pofrunął na 127 m i objął prowadzenie w serii próbnej. Dopiero po dłuższym czasie wyprzedził go Manuel Fettner (133,5 m).
Zanim Austriak zdetronizował 38-latka, to skoki oddali dwaj kolejni podopieczni Macieja Maciusiaka. Wąsek uzyskał 119,5 m, a Kot był o pół metra lepszy i znalazł się tuż nad kolegą z kadry. Zatem w tej "polskiej" parze trudniej wskazać faworyta przed pierwszą serią konkursową. Ale oni dwaj oraz Kubacki zbyt zadowoleni z siebie być nie mogą.
Wracając do Fettnera, to praktycznie tuż po nim na belce zasiadł Tomasiak. Nie udało mu się pokonać ani austriackiego skoczka, ani dużo starszego kolegi z reprezentacji - z tym drugim przegrał nieznacznie, choć uzyskał większą odległość (128,5 m). Prowadzenie pozostało w rękach Austrii nawet po zmianie lidera - fenomenalnie poleciał Stefan Kraft, uzyskując 139 m.
Rekordzista pod względem liczby miejsc na podium w Pucharze Świata nie okazał się bezkonkurencyjny. Przebił go Felix Hoffmann, frunąc na 140,5 m. Taką samą odległość uzyskał Jan Hoerl, który finalnie miał sporo lepszą notę punktową od Niemca (skakał nie z 14., a z 13. belki). I finalnie okazał się najlepszy z 49 skoczków (nie startował Yukiya Sato), nieznacznie wyprzedzając Domena Prevca (139 m).
