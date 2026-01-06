Oto jak zarabia Tomasiak. Te kwoty to nie żart. "Zamierza inwestować"

Był czternasty w Oberstdorfie, ósmy w Garmisch-Partenkirchen i również ósmy w Innsbrucku. Przed ostatnim konkursem 74. Turnieju Czterech Skoczni Kacper Tomasiak jest dziesiąty w klasyfikacji generalnej tej imprezy. Nasz niespełna 19-letni debiutant może zostać pierwszym nastolatkiem w top 10 TCS od dziewięciu lat. Ale ci, którzy go znają, są przekonani, że to dopiero próbka jego ogromnych możliwości. Paweł Niemczyk, prezes klubu LKS Klimczok Bystra, zna Tomasiaka praktycznie od zawsze.
Paweł Niemczyk: Dobrze, zaczynajmy.
- Jest dokładnie tak, jak pan mówi, wszystko się zgadza. Można powiedzieć, że Kacper, chociaż jest nastolatkiem, jest już prawdziwym mężczyzną. W sporcie to fajter, a w życiu, mimo że bardzo młody, to już profesor.
- Praktycznie od zawsze, czyli od momentu, gdy zaczął przychodzić na skocznię.
- To musiało być wtedy, bo dobrze pamiętam, jak później przygotowywał się, żeby przystąpić do pierwszej Komunii Świętej. Wtedy opuszczał niektóre treningi, to był dla niego sportowo troszkę trudniejszy czas. Kacper pochodzi z rodziny, dla której komunia to ważna sprawa. Można powiedzieć, że z wzorowej. Naprawdę Tomasiaków można wszystkim dawać za przykład. Rodzice mają piątkę dzieci, a wszystko świetnie tam jest poukładane. To wręcz niesamowite.
- Ale taka prawda. Obserwuję go od kilkunastu lat i spokojnie mogę, a wręcz muszę powiedzieć, że zawsze się wyróżniał. Od samego początku był najlepszy w swojej grupie wiekowej, a gdy miał 13-14 lat, można go było już konfrontować z zawodnikami starszymi nawet o cztery-pięć lat. I też był lepszy.
- Tak, słyszałem o tym. To pokazuje klasę, jaką już prezentuje Kacper. Trzeba powiedzieć, że nasze oczekiwania jako kibiców czy działaczy są bardzo wysokie, a przecież skoki są dziś na tak znakomitym poziomie, że już wskakiwanie do top 30 Pucharu Świata byłoby naprawdę świetnym wynikiem dla debiutanta. To nie podlega żadnej dyskusji, prawda?
- Tak, jesteśmy. Po świetnym sezonie letnim w wykonaniu Kacpra sam powiedziałem, że on skacze na pierwszą dziesiątkę Pucharu Świata i proszę, to się sprawdza. Widać, że stać go na ciągłe bycie w tej dziesiątce, a jeśli jeszcze pewne szczegóły zostaną poukładane, to jest szansa, że przy odrobinie szczęścia Kacper gdzieś wskoczy na podium.
- Cóż, niedawno takie były jego założenia, że główną imprezą będą mistrzostwa świata juniorów. Ale z tego, co się widzi, chyba jednak jego główną imprezą będą inne zawody.
- No pewnie, że ludzie mają prawo marzyć. Ja tu może lepiej nie będę nic mówił, ale swoje myśli, jeśli chodzi o te igrzyska, też mam. Powiem tylko tyle: już w zeszłym roku, jakoś tak na zakończenie sezonu zimowego, zaczęły się dyskusje, kto pojedzie na igrzyska, a ja w towarzystwie powiedziałem: "Wiadomo, że powinni pojechać najlepsi, a może się okazać, że któryś z młodych zawodników tam doskoczy". Miałem na myśli Kacpra, ale tego nie powiedziałem. Bo to przecież mój zawodnik, więc wyszłoby nieelegancko. Ale miałem rację, tak się stało!
- Tak, Kacper to rocznik 2007, a Janek - 2003. Janek to jeszcze też ciągle młody chłopak i wszyscy w klubie mamy nadzieję, że uda mu się wrócić. To również niewątpliwie wielki, naprawdę wielki talent. Chłopak z niesamowitymi możliwościami. Ale tak, Kacper już wtedy na tle świetnego Janka pokazywał, jaki ma potencjał.
- W zasadzie można powiedzieć, że już trzech. Słoweńcy mają znakomitą rodzinę Prevców, a my naprawdę możemy mieć nadzieję, że kiedyś stworzymy nawet całą drużynę z samych Tomasiaków.
- Wszystko się zgadza. Jeśli Kacper będzie miał długą karierę, to może w jednym czasie będzie skakała cała czwórka Tomasiaków.
- Nie, dziewczynka nie wybrała skoków. Tu jest inaczej niż w rodzinie Prevców.
- To prawda, to jest całkiem inny charakter. Ale nie taki, żeby trenerzy sobie z nim nie mogli poradzić. Wszyscy szkoleniowcy go chwalą. Każdy mówi, że to bardzo duży talent. Natomiast ten trzeci Tomasiak w kolejności już się gdzieś tam na treningach pokazuje, ale jeszcze regularnie do nas nie przychodzi, bo skocznie w Bystrej mamy w remoncie. Właściwie można powiedzieć, że remont już się kończy, a więc to kwestia niedługiego czasu i on też będzie trenował.
Ostatnie dwa sezony przez remont mieliśmy trudne. Musieliśmy dojeżdżać z małymi dziećmi do Wisły, na małe skocznie w centrum i do Chochołowa. To było bardzo uciążliwe, bo przy 40 minutach drogi w jedną stronę zabierało, łącznie z treningiem, ponad trzy godziny. Ale to dobrze, że udało się pozyskać pieniążki na remont naszych skoczni. W kwietniu lub najpóźniej w maju już powinniśmy je na nowo otworzyć.
- Zgadza się. Dla takich zawodników, jak Konrad Tomasiak, to już obiekty za małe, ale nie ma problemu, bliziutko jest 40-metrowa Skalite w Szczyrku.
- Jestem przede wszystkim prezesem klubu LKS Klimczok Bystra. Ale Tomasiakom troszkę pomogłem w ważnym momencie, gdy za sprawą sukcesów Kacpra zaczęli się odzywać sponsorzy.
- Tak, przed rozpoczęciem sezonu zimowego pojawiło się kilka chętnych firm i trzeba było działać, wybrać sponsora na kask. W tym troszkę pomogłem, chociaż wiadomo, że ostateczna decyzja należała do nich. Wybrali firmę Oshee. Myślę, że to bardzo dobry wybór.
- Dokładnie, trudno o lepsze skojarzenie, prawda? A i dla nas, dla klubu, też się udało pozyskać wsparcie. Ta firma skorzystała z powierzchni na nartach naszych zawodników. Naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni.
- Powiem szczerze: na pewnym etapie wycofałem się z negocjacji. Myślę, że mogą rozmawiać o jakichś dodatkowych środkach, premiach. Ja chciałem, żeby coś takiego zostało zawarte w umowie. Choć Oshee od początku twardo stawiało sprawę, deklarując, że dają tyle, ile uznają za kwotę dużą, jak dla tak młodego zawodnika i nie pójdą na jakieś dodatkowe wypłaty.
- Nie mogę tego w żaden sposób skomentować. Ale myślę, że ludzie z Oshee są zadowoleni i może poczują, że warto coś dorzucić do tego, co już Kacprowi zapłacili.
- Mniej więcej znam.
- To naprawdę ładna historia. Być może ze strony Oshee też będzie ruch w takim kierunku.
- Oj tak, zdecydowanie. On chce osiągnąć sukces i wszystko temu podporządkowuje. Doskonale panuje nad swoimi emocjami, wszystko ma świetnie poukładane. Jestem pełen podziwu i przyznam się, że przed Turniejem Czterech Skoczni miałem trochę obaw, jak on to wszystko zniesie. Nawet się zastanawiałem, czy to na pewno dobry pomysł, żeby jechał na cały TCS, czy nie wystąpi u niego jakieś przemęczenie. Ale widzę, że to była bardzo dobra decyzja.
- Na to wygląda. Zresztą, jak się przed nim stanie, to widać, że jest fizycznie już bardzo dobrze rozwinięty, prawdziwy mężczyzna. Powiedzmy sobie szczerze: ludzie w tym wieku mają ogrom energii i jeśli tylko mentalnie są poukładani, potrafią swoją siłę pokazać.
- Tak, zdecydowanie widać, że on to wszystko wytrzymuje. Potwierdza się to, co o nim od dawna mówią trenerzy, że im trudniejsze są warunki, tym lepiej on sobie potrafi poradzić. Po prostu "próg mu dobrze oddaje".
- Tak, z naszych znanych wychowanków dobrze pamiętam Łukasza Kruczka. Ale oczywiście wiem, że Przybyła był kiedyś liderem Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim skokiem w Bischofshofen, ale w finale upadł i ostatecznie został sklasyfikowany w TCS na siódmym miejscu.
- I wierzę, że będzie. Obyśmy mieli taki piękny wynik po tylu latach. Top 10 Turnieju Czterech Skoczni w dzisiejszych czasach, w których skoki są na wspaniałym poziomie, to byłoby coś wielkiego.
Konkurs w Bischofshofen odbędzie się 6 stycznia. Transmisje w Eurosporcie i TVN-ie, relacje na żywo na Sport.pl.