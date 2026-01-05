Powrót na stronę główną

Legenda skoków oczarowana polskim talentem. Te słowa poszły w świat

Kacper Tomasiak w swoim debiutanckim sezonie w Pucharze Świata w skokach narciarskich zachwyca nie tylko kibiców, ale również byłych wybitnych zawodników. Markus Eisenbichler wskazał największe atuty polskiego talentu. Niemiec nawet nie próbuje ukrywać zachwytu.
Kacper Tomasiak, Markus Eisenbichler
REUTERS/Lisi Niesner, Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl

Jeszcze kilka miesięcy temu chyba nikt nie przewidywałby, że w sezonie zimowym liderem polskich skoczków będzie Kacper Tomasiak. 18-latek co prawda zachwycał w Letnim Pucharze Kontynentalnym, ale wiadomo doskonale, iż formę z lata trudno przełożyć na zimę. Tymczasem Tomasiak rozgościł się w światowej czołówce i właściwie poza jego postawą polscy kibice nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia. 

Eisenbichler dołączył do Schmitta. Oto co mówi o Tomasiaku

Przed finałem Turnieju Czterech Skoczni Tomasiak zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ponadto plasuje się na 11. pozycji w "generalce" Pucharu Świata z dorobkiem 284 punktów. Już w trakcie niemiecko-austriackiej imprezy młodego Polaka chwalił legendarny Martin Schmitt. 

- Pamiętam jego doskonały występ na mistrzostwach świata juniorów w Whistler. Poradził sobie bardzo dobrze. Tak naprawdę śledziłem go przez kilka ostatnich lat. Świetnie, że zrobił tak duży krok do przodu. Nie byłem jednak szczególnie zaskoczony - powiedział Schmitt w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Postawa naszego reprezentanta imponuje także innej ważnej postaci niemieckich skoków - Markusowi Eisenbichlerowi. Siedmiokrotny medalista mistrzostw świata po sezonie 2024/25 zakończył karierę i przygląda się teraz swojej dyscyplinie sportu z innej perspektywy. 

- Kacper Tomasiak bardzo dobrze wychodzi z progu. Ma mocne nogi i odpowiednią pozycję w fazie lotu. Według mnie w locie powinien nieco opuścić ramiona, ale swoje próby wykonuje na najwyższym poziomie - powiedział Eisenbichler cytowany przez Eurosport. 

Pewniak do wyjazdu na igrzyska. Tylko jeden konkurs bez punktów

Tomasiak zachwyca przede wszystkim swoją stabilnością. W tym sezonie Pucharu Świata odbyło się już 14 konkursów indywidualnych. Tylko raz 18-latek nie wszedł do drugiej serii.

W czterech przypadkach meldował się w czołowej dziesiątce zawodów. W swoim debiutanckim sezonie pojedzie na igrzyska olimpijskie, o ile oczywiście nie wydarzy się żaden kataklizm.

