Legenda skoków oczarowana polskim talentem. Te słowa poszły w świat

Jeszcze kilka miesięcy temu chyba nikt nie przewidywałby, że w sezonie zimowym liderem polskich skoczków będzie Kacper Tomasiak. 18-latek co prawda zachwycał w Letnim Pucharze Kontynentalnym, ale wiadomo doskonale, iż formę z lata trudno przełożyć na zimę. Tymczasem Tomasiak rozgościł się w światowej czołówce i właściwie poza jego postawą polscy kibice nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Eisenbichler dołączył do Schmitta. Oto co mówi o Tomasiaku

Przed finałem Turnieju Czterech Skoczni Tomasiak zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ponadto plasuje się na 11. pozycji w "generalce" Pucharu Świata z dorobkiem 284 punktów. Już w trakcie niemiecko-austriackiej imprezy młodego Polaka chwalił legendarny Martin Schmitt.

- Pamiętam jego doskonały występ na mistrzostwach świata juniorów w Whistler. Poradził sobie bardzo dobrze. Tak naprawdę śledziłem go przez kilka ostatnich lat. Świetnie, że zrobił tak duży krok do przodu. Nie byłem jednak szczególnie zaskoczony - powiedział Schmitt w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Postawa naszego reprezentanta imponuje także innej ważnej postaci niemieckich skoków - Markusowi Eisenbichlerowi. Siedmiokrotny medalista mistrzostw świata po sezonie 2024/25 zakończył karierę i przygląda się teraz swojej dyscyplinie sportu z innej perspektywy.

- Kacper Tomasiak bardzo dobrze wychodzi z progu. Ma mocne nogi i odpowiednią pozycję w fazie lotu. Według mnie w locie powinien nieco opuścić ramiona, ale swoje próby wykonuje na najwyższym poziomie - powiedział Eisenbichler cytowany przez Eurosport.

Pewniak do wyjazdu na igrzyska. Tylko jeden konkurs bez punktów

Tomasiak zachwyca przede wszystkim swoją stabilnością. W tym sezonie Pucharu Świata odbyło się już 14 konkursów indywidualnych. Tylko raz 18-latek nie wszedł do drugiej serii.

W czterech przypadkach meldował się w czołowej dziesiątce zawodów. W swoim debiutanckim sezonie pojedzie na igrzyska olimpijskie, o ile oczywiście nie wydarzy się żaden kataklizm.