Polski skoczek przybity po skokach w Bischofshofen. Mówi wprost

Wąsek w 2024 roku wygrał Letnie Grand Prix w skokach narciarskich, a w sezonie 2024/2025 był najlepszym z Biało-Czerwonych - raz nawet (w Lahti) zameldował się na podium Pucharu Świata. Obecnie jednak po jego wysokiej formie nie ma śladu. Nie jest nawet pewne, czy znajdzie się w kadrze Polski na zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie.

Wąsek wie, że nie ma formy. Gorzkie słowa

W tym sezonie Polak ani razu nie znalazł się w najlepszej dziesiątce konkursu Pucharu Świata. Ba, po czternastu rozegranych zawodach ma na koncie tylko 46 punktów. To dopiero czwarty wynik w naszej kadrze (po Kacprze Tomasiaku, Kamilu Stochu i Piotrze Żyle), choć jeszcze niedawno uważaliśmy Wąska za lidera Biało-Czerwonych. W Bischofshofen też mu za bardzo nie idzie.

Po poniedziałkowych kwalifikacjach został zapytany przez dziennikarza portalu "skijumping.pl", czy widzi jakąkolwiek poprawę w swoich skokach - Nie powiedziałbym. Dalej wygląda to kiepsko - stwierdził Wąsek. - Pomysł był dalej ten sam, ale jakby to wciąż nie funkcjonuje - podsumował po chwili 26-latek.

Wąsek przyznał też, że wyjazdy związane z Turniejem Czterech Skoczni za bardzo mu nie służą. Wie jednak, że obecnie rozgrywa się walka o wyjazd na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech, stąd nie może spowolnić i musi dalej próbować oddawać jak najlepsze skoki. - Na pewno chciałbym odpocząć. Ten wyjazd bardzo się dłuży i mnie męczy, ale zdaję sobie sprawę, że jak teraz odpuszczę, to będzie po ptakach - zakończył polski skoczek.

Konkurs w Bischofshofen wystartuje we wtorek, 6 stycznia, o godzinie 16:30. Wąsek zmierzy się w parze KO z Maciejem Kotem.