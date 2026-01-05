Dwa polskie pojedynki! Tak wyglądają pary KO w ostatnim konkursie TCS

Kto wygra Turniej Czterech Skoczni? To pytanie, które jeszcze w grudniu było nurtujące, obecnie wydaje się retoryczne. Domen Prevc w ostatnim czasie prezentował fantastyczną formę i przed czwartymi zawodami w ramach prestiżowego cyklu miał ponad 40 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Janem Hoerlem. W trakcie poniedziałkowych kwalifikacji zwracaliśmy jednak uwagę nie tylko na tę dwójkę, a naszych reprezentantów, którzy mają w głowie walkę o wyjazd na zimowe igrzyska olimpijskie.
Dalekie skoki w kwalifikacjach w Bischofshofen. Tak będą wyglądać pary KO
Który z Polaków najlepiej wypadł w trakcie poniedziałkowych kwalifikacji? Oczywiście Kacper Tomasiak, który jest zdecydowanym liderem Biało-Czerwonych w tym sezonie. 18-latek zanotował 130.5 metrów i zajął czternaste miejsce w całej stawce. Do konkursu awansowało jeszcze czterech naszych skoczków. To Maciej Kot (130.5 m), Kamil Stoch (130 m), Dawid Kubacki (122 m) i Paweł Wąsek (122.5 m).
Poznaliśmy też pary systemu KO, który tradycyjnie jest częścią Turnieju Czterech Skoczni. Tomasiak zmierzy się z Alexem Insamem, Kot z Wąskiem, a Stoch z Kubackim.
ZOBACZ TEŻ: Afera w Bischofshofen. Wraca mimo czerwonej kartki. Dyrektor PŚ przemówił
Oto wszystkie pary KO konkursu Bischofshofen:
Yukiya Sato (26.) - Pius Paschke (25.)
Naoki Nakamura (27.) - Vladimir Zografski (24.)
Rok Oblak (28.) - Andreas Wellinger (23.)
Robin Pedersen (29.) - Maximillian Ortner (22.)
Vilho Palosaari (30.) - Clemens Aigner (21.)
Kristoffer Sundal (31.) - Valentin Foubert (20.)
Dawid Kubacki (32.) - Kamil Stoch (19.)
Killian Peier (33.) - Gregor Deschwanden (18.)
Niklas Bachlinger (34.) - Sandro Hauswirth (17.)
Paweł Wąsek (35.) - Maciej Kot (16.)
Eutu Nuosainen (36.) - Manuel Fettner (15.)
Alex Insam (37.) - Kacper Tomasiak (14.)
Johann Andre Forfang (38.) - Stefan Kraft (13.)
Clemens Leinter (39.) - Anze Lanisek (12.)
Antti Aalto (40.) - Felix Hoffman (11.)
Jason Colby (41.) - Jonas Schuster (10.)
Roman Koudelka (42.) - Andreas Langmo (9.)
Giovanni Bresadola (43.) - Ren Nikaido (8.)
Karl Geiger (44.) - Halvor Egner Granerud (7.)
Felix Trunz (45.) - Phillip Raimund (6.)
Rok Masle (46.) - Ryoyu Kobayashi (5.)
Tomufumi Naito (47.) - Daniel Tschofening (4.)
Benjamin Oestvold (48.) - Jan Hoerl (3.)
Kevin Bickner (49.) - Stephan Embacher (2.)
Mackenzie Boyd-Clowes (50.) - Domen Prevc (1.)