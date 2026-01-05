O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać TCS? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Za nami już trzy konkursy 74. Turnieju Czterech Skoczni. Dwa z nich, te w Niemczech, wygrał Domen Prevc. I zrobił to w bardzo przekonujący sposób. Po przenosinach do Austrii musiał uznać wyższość rywala. Był nim Ren Nikaido. Słoweniec był w Innsbrucku drugi, ale mimo wszystko pewnie prowadzi w klasyfikacji turnieju. Ma ponad 40 punktów przewagi nad drugim Janem Hoerlem. Tylko katastrofa mogłaby pozbawić go Złotego Orła.

Polacy przed szansą na punkty w Bischofshofen. O której skoki narciarskie?

Przed nami ostatni konkurs TCS. Tym razem najlepsi skoczkowie świata zaprezentują się na obiekcie w Bischofshofen. Wśród nich znajdą się również Polacy. Do rywalizacji staną Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki.

Będzie to szczególnie ważny konkurs dla pierwszego z Biało-Czerwonych. Walczy o to, by zakończyć turniej w TOP 10. Obecnie plasuje się na 10. lokacie. Zarówno w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, jak i w Innsbrucku Tomasiak był najlepszym z Polaków. Zajmował kolejno 14., 8. i 8. miejsca. Kibice liczą, że w końcu stanie na podium. To wydaje się coraz bliżej, choć Maciej Maciusiak ostrzega fanów i ekspertów. - Nie wymagajmy od Kacpra, że od razu stanie na podium. Niech się zadomowi w tej pierwszej "dziesiątce" - podkreślał trener po pierwszym konkursie w Austrii.

Konkurs w Bischofshofen będzie też ważny dla Wąska, który w Innsbrucku został zdyskwalifikowany po kwalifikacjach. Powód? Obecność fluoru w smarze na nartach zawodnika, czego ani skoczek, ani sztab wytłumaczyć długo nie byli w stanie. W końcu odkryto, że "kostka smaru jakoś źle wyszła z produkcji". O tym, czy wystąpi w konkursie w Bischofshofen, tak, jak i pozostali Polacy, zadecydują kwalifikacje. Te będą ostatnimi w Austrii w karierze Stocha.

TCS. O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać kwalifikacje w Bischofshofen? Transmisja na żywo, stream, relacja, wyniki

Kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen odbędą się w poniedziałek 5 stycznia. Początek zmagań zaplanowano na godzinę 16:30. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1 (kanał płatny). Stream będzie dostępny na HBO Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Kwalifikacje poprzedzą oficjalne treningi. Te zaplanowano na godzinę 14:00.