Niebywałe, co powiedział Granerud po konkursie. Znów musi przepraszać

Po trzech konkursach 74. Turnieju Czterech Skoczni na czele klasyfikacji generalnej znajduje się lider Pucharu Świata, Domen Prevc. Słoweniec zakończył konkurs w Innsbrucku na drugim miejscu. Zawody wygrał Japończyk, Ren Nikaido, a na najniższym stopniu podium znalazł się Austriak, Stephan Embacher.
Rywalizacja na Bergisel nie poszła za to po myśli norweskiego skoczka, Halvora Egnera Graneruda. Dwukrotny zwycięzca Pucharu Świata odpadł już w pierwszej serii, przegrywając swój pojedynek z Yukiyą Sato. Wcześniej także nie uśmiechało się do niego szczęście - w Oberstdorfie zajął 20. miejsce, a w Garmisch-Partenkirchen został zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość nogawki w kombinezonie.
- To niesamowicie trudne, bo w pewnym sensie to nic. Uzyskana przewaga jest żadna. Chęć tego, aby mieć zbyt krótkie nogawki, również była zerowa. W tym samym czasie próbowaliśmy wiele razy, ale nigdy nie udało się nam osiągnąć odpowiedniej długości nogawek na obu nogach, więc tak to już jest. To bardzo trudne - mówił wówczas 29-latek na łamach norweskiej stacji NRK.
Po niedzielnym konkursie w Innsbrucku Granerud był niezwykle sfrustrowany. Triumfator TCS z sezonu 2022/23 w rozmowie z NRK narzekał na awarię windy na skoczni, w której zawodnik utknął na pół godziny, mając na sobie ciężkie buty skokowe. Wraz z nim na naprawę oczekiwał Philipp Raimund.
- Mam serdecznie dosyć tego miejsca. Nie mieliśmy nawet czasu, by przygotować się do występu. Głównie chodzi o to, że nie jestem w najlepszej formie. Nie mogłem wyczuć skoczni - stwierdził, żeby po chwili dolać oliwy do ognia.
- Organizatorzy za te niedogodności otrzymują ode mnie bardzo niską ocenę. Mam nadzieję, że stracą szansę na zorganizowanie tutaj konkursu za rok. To coś niewiarygodnego. Życzę organizatorom wszystkiego najgorszego - wypalił Norweg.
Nieco później, gdy emocje już opadły, Granerud wyraził skruchę, publikując w swojej relacji na Instagramie wpis o treści: "Za dużo emocji w wywiadzie, nie życzę niczego złego organizatorom. Przepraszam za te słowa". To jednak nie pierwsza taka sytuacja związana z 29-letnim skoczkiem i jego ciętym językiem.
W 2021 roku Granerud, także po zawodach na Bergisel, udzielił rozmowy norweskiej TV 2, w której nie szczędził przykrych słów w kierunku Kamila Stocha. Wówczas stwierdził, że Polak bazuje jedynie na szczęściu do warunków.
- Stoch jest niestabilny, powinno się udać. Tak, uda się! W równych warunkach w Bischofshofen mogę z nim wygrać o 10 punktów w każdej serii. On wcale nie skacze tak cholernie dobrze, miał szczęście do warunków. Polacy znów mieli więcej szczęścia ode mnie. To cholernie irytujące ponownie widzieć zwycięskiego Stocha - mówił. Następnie, podobnie jak teraz, przepraszał, co przypominaliśmy na łamach Sport.pl.
Ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni rozegrany zostanie 6 stycznia w Bischofshofen. Dzień wcześniej odbędą się treningi i kwalifikacje. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, powalczy o utrzymanie miejsca w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej TCS.
