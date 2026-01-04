Tomasiak odpalił petardę w Innsbrucku! Kapitalny skok

Skocznia Bergisel w Innsbrucku to obiekt kapryśny, niekiedy niewdzięczny, ale zawodnicy lubią na niej skakać. Polscy skoczkowie nie ukrywali nigdy, że dobrze im się tu skacze. Dziś to było widać szczególnie w przypadku próby Kacpra Tomasiaka.

Bardzo dobry skok Tomasiaka w serii próbnej

Nastoletni lider naszej kadry dał jasny sygnał rywalom - trzeba będzie dzisiaj na niego uważać. Tomasiak skoczył 127,5 metra i od razu wskoczył do czołówki. Co prawda miał minimalny wiatr pod narty, ale niewiele przez niego stracił. Ostatecznie zajął siódme miejsce.

Gdyby wyniki serii próbnej przełożyć na rywalizację w pierwszej serii, to młody Polak zdecydowanie wygrałby w konkursowej parze z Maciejem Kotem, który skoczył 120 metrów, mając również delikatny wiatr z przodu skoczni.

Taką samą odległość jak Kot uzyskał Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski przegrałby jednak minimalnie z Maximilianem Ortnerem, który skoczył 121 metrów. Skakali w podobnych warunkach, niemalże bezwietrznych.

Stoch był w serii próbnej na 29. miejscu, ex aequo z Francuzem Valentinem Foubertem, a Kot tuż za nimi.

Najkrócej z Polaków skoczył Dawid Kubacki, bo tylko 117,5 metra. Ale uplasował się przed Stochem i Kotem dzięki temu, że dostał punkty za wiatr z tyłu skoczni i niższą belkę startową. Dało mu to 24. miejsce. Wygrałby zdecydowanie w parze z Rokiem Oblakiem. Słoweniec skoczył zaledwie 110,5 metra i zajął jedno z ostatnich miejsc. Przegrałby jednak z pierwotnym rywalem, Ryoyu Kobayashim. Japończyk skoczył 121,5 metra i uplasował się tuż za Tomasiakiem.

Paweł Wąsek, który został wczoraj zdyskwalifikowany, jest dziś przedskoczkiem.

Serię próbną wygrał Domen Prevc. Pokazał, że wczorajsze kwalifikacje były jedynie wypadkiem przy pracy. Dzisiejsze skakanie zaczął od skoku na odległość aż 134,5 metra. Był poza zasięgiem konkurentów.

Konkurs w Innsbrucku rozpocznie się o godzinie 13:30.