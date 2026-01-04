O której godzinie są dzisiaj skoki narciarskie w Innsbrucku? Gdzie obejrzeć TCS?

Przed polskimi skoczkami trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. W kwalifikacjach do zawodów w Innsbrucku najlepiej zaprezentował się, podobnie jak w większości skoków w tym sezonie Kacper Tomasiak, który uzyskał 119,5 metra, dzięki czemu zajął 19. miejsce. Kwalifikację uzyskali również Kamil Stoch, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Zdyskwalifikowany został Paweł Wąsek, u którego wykryto fluor w smarze do nart.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Oto pary Polaków w TCS w Innsbrucku

Wiemy z kim przyjdzie rywalizować polskim skoczkom. Najwyżej sklasyfikowany Kacper Tomasiak stoczy bratobójczy pojedynek z Maciejem Kotem. Trudne zadanie czeka Kamila Stocha, trzykrotny mistrz olimpijski zmierzy się z Maximilianem Ortnerem. Powracający do Pucharu Świata po przerwie w Pucharze Kontynentalnym Dawid Kubacki będzie rywalizować z Rokiem Oblakiem.

Największą niespodzianką jest z pewnością dopiero 30. miejsce Domena Prevca. Słoweńca czeka walka z Valentinem Foubertem. Jego najgroźniejszy przeciwnik do końcowego triumfu w turnieju Jan Hoerl zamknie pierwszą serię pojedynkiem z Kylianem Peierem. Trzeci Stephan Embacher powalczy ze swoim rodakiem Clemensem Leitnerem.

Zobacz też: Mistrz olimpijski opuszcza Turniej Czterech Skoczni!

O której godzinie są dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać skoki narciarskie? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIKI]

Konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku zostanie rozegrany w niedzielę, 4 stycznia o godz. 13:30. Transmisję TV będzie można oglądać w TVN oraz Eurosporcie 1 (kanał płatny). Stream będzie dostępny w serwisach HBO Max i Player.pl (po wykupieniu odpowiedniego pakietu).

Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.