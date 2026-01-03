Powrót na stronę główną

Oto co zrobili Polacy w Innsbrucku. Na to wszyscy czekali

Kacper Tomasiak po raz kolejny był najlepszym z Polaków, tym razem w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Tomasiak zajął 19. miejsce, a kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl.
Kacper Tomasiak
screen: Eurosport 1

Pięciu Polaków skakało w sobotnich kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Innsbrucku: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki. W treningach najlepiej spisał się Kacper Tomasiak i znów polscy fani największe nadzieje mieli z jego występem.

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Tomasiak znów najlepszy

Kacper Tomasiak spisał się w kwalifikacjach słabiej niż w treningach. Skoczył 119,5 metra, dodano mu 6,7 punktu i po swojej próbie był 10. Potem wyprzedziło go jeszcze dziewięciu skoczków i ostatecznie zajął 19. miejsce. - Piękne wyjście z progu, wysoko, wysoko, wydawało się, że może być jeszcze dalej. Pod koniec tego lotu zaczęło mocno wiać w plecy - mówili komentatorzy Eurosportu po skoku Tomasiaka. 

- Nie do końca było solidnie, bo zepsułem skok kwalifikacyjny. Była wysokość, ale brakowało prędkości na dole i nie dało rady daleko dolecieć - powiedział potem Tomasiak. 

Pozostali Polacy: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Maciej Kot zapewnili sobie awans do konkursu, ale skakali bez błysku. Żaden z nich nie skoczył 120 metrów, ale też nie wylądował mniej niż 115 metrów. 

W konkursie rywalem Tomasiaka będzie Kot, Stocha - Austriak Ortner, Wąska - Kazach Miziernych, a Kubackiego - Ryoyu Kobayashi

Kwalifikacje zdominowali Austriacy. Zajęli pierwsze cztery miejsca, a najlepszy był Jan Hoerl. Prowadzący w TCS - Domen Prevc trafił na bardzo trudne warunki atmosferyczne i zajął dopiero 30. pozycję. 

Zobacz także: Oto jak Horngacher potraktował Polaków. Małysz musiał to ukryć

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 13.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Najlepsza "10" kwalifikacji: 

  1. Jan Hoerl (Austria) - 128 (132.5)
  2. Stefan Kraft (Austria) - 127,5 (131.6)
  3. Stephan Embacher (Austria) - 125 (129.4)
  4. Daniel Tschofenig (Austria) - 126 (127.9)
  5. Felix Hoffmann (Niemcy) - 125 (126.8)
  6. Ren Nikaido (Japonia) - 120,5 (122.9)
  7. Manuel Fettner (Austria) - 122,5 (122.7)
  8. Anze Lanisek (Słowenia) - 119 (121.1)
  9. Roman Koudelka (Czechy) - 124,5 (120.1)
  10. Krisofer Eriksen Sundal (Norwegia) - 122 (120.1)
  • ...19. Kacper Tomasiak - 119,5 (114.6)
  • ...27. Kamil Stoch - 117,5 (110.8)
  • ...32. Maciej Kot - 118 (108.7)
  • ...36. Paweł Wąsek - 117 (106.5)
  • ...40. Dawid Kubacki - 115 (104.5)

