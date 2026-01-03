Oto co zrobili Polacy w Innsbrucku. Na to wszyscy czekali

Pięciu Polaków skakało w sobotnich kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Innsbrucku: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki. W treningach najlepiej spisał się Kacper Tomasiak i znów polscy fani największe nadzieje mieli z jego występem.
Kacper Tomasiak spisał się w kwalifikacjach słabiej niż w treningach. Skoczył 119,5 metra, dodano mu 6,7 punktu i po swojej próbie był 10. Potem wyprzedziło go jeszcze dziewięciu skoczków i ostatecznie zajął 19. miejsce. - Piękne wyjście z progu, wysoko, wysoko, wydawało się, że może być jeszcze dalej. Pod koniec tego lotu zaczęło mocno wiać w plecy - mówili komentatorzy Eurosportu po skoku Tomasiaka.
- Nie do końca było solidnie, bo zepsułem skok kwalifikacyjny. Była wysokość, ale brakowało prędkości na dole i nie dało rady daleko dolecieć - powiedział potem Tomasiak.
Pozostali Polacy: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Maciej Kot zapewnili sobie awans do konkursu, ale skakali bez błysku. Żaden z nich nie skoczył 120 metrów, ale też nie wylądował mniej niż 115 metrów.
W konkursie rywalem Tomasiaka będzie Kot, Stocha - Austriak Ortner, Wąska - Kazach Miziernych, a Kubackiego - Ryoyu Kobayashi.
Kwalifikacje zdominowali Austriacy. Zajęli pierwsze cztery miejsca, a najlepszy był Jan Hoerl. Prowadzący w TCS - Domen Prevc trafił na bardzo trudne warunki atmosferyczne i zajął dopiero 30. pozycję.
Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 13.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.