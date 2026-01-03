Oto co zrobili Polacy w Innsbrucku. Na to wszyscy czekali

Pięciu Polaków skakało w sobotnich kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Innsbrucku: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki. W treningach najlepiej spisał się Kacper Tomasiak i znów polscy fani największe nadzieje mieli z jego występem.

Tomasiak znów najlepszy

Kacper Tomasiak spisał się w kwalifikacjach słabiej niż w treningach. Skoczył 119,5 metra, dodano mu 6,7 punktu i po swojej próbie był 10. Potem wyprzedziło go jeszcze dziewięciu skoczków i ostatecznie zajął 19. miejsce. - Piękne wyjście z progu, wysoko, wysoko, wydawało się, że może być jeszcze dalej. Pod koniec tego lotu zaczęło mocno wiać w plecy - mówili komentatorzy Eurosportu po skoku Tomasiaka.

- Nie do końca było solidnie, bo zepsułem skok kwalifikacyjny. Była wysokość, ale brakowało prędkości na dole i nie dało rady daleko dolecieć - powiedział potem Tomasiak.

Pozostali Polacy: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Maciej Kot zapewnili sobie awans do konkursu, ale skakali bez błysku. Żaden z nich nie skoczył 120 metrów, ale też nie wylądował mniej niż 115 metrów.

W konkursie rywalem Tomasiaka będzie Kot, Stocha - Austriak Ortner, Wąska - Kazach Miziernych, a Kubackiego - Ryoyu Kobayashi.

Kwalifikacje zdominowali Austriacy. Zajęli pierwsze cztery miejsca, a najlepszy był Jan Hoerl. Prowadzący w TCS - Domen Prevc trafił na bardzo trudne warunki atmosferyczne i zajął dopiero 30. pozycję.

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 13.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najlepsza "10" kwalifikacji:

Jan Hoerl (Austria) - 128 (132.5) Stefan Kraft (Austria) - 127,5 (131.6) Stephan Embacher (Austria) - 125 (129.4) Daniel Tschofenig (Austria) - 126 (127.9) Felix Hoffmann (Niemcy) - 125 (126.8) Ren Nikaido (Japonia) - 120,5 (122.9) Manuel Fettner (Austria) - 122,5 (122.7) Anze Lanisek (Słowenia) - 119 (121.1) Roman Koudelka (Czechy) - 124,5 (120.1) Krisofer Eriksen Sundal (Norwegia) - 122 (120.1)