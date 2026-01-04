Tajner ogłosił ws. Stocha i igrzysk. Takich słów nikt się nie spodziewał

Turniej Czterech Skoczni, a potem Zakopane i Sapporo - po tych zawodach dowiemy się, którzy polscy skoczkowie zostaną wybrani przez Macieja Maciusiaka na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie. "Trener już wie, że zaczął się kluczowy okres. Za chwilę podejmie najtrudniejszą decyzję, odkąd przejął polską kadrę wiosną" - komentuje Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Tajner nie ma wątpliwości ws. Stocha. "Jest solidny"

Apoloniusz Tajner rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" przed konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Były prezes PZN-u wciąż wierzy, że Stoch wróci do formy na igrzyska olimpijskie.

- Wierzę w Kamila. On tak spokojnie dochodzi, ale ma jeszcze półtora miesiąca do igrzysk. Myślę, że jeszcze sporo się pozmienia. Trwa jego ostatni sezon, wiem, jak poważnie to traktuje. Ma wokół siebie atmosferę, jakiej chciał, jest solidny. Na pewno warto na niego patrzeć i warto obserwować ostatni etap w drodze na igrzyska. Mamy pięciu, sześciu skoczków na zbliżonym poziomie - powiedział.

Tajner twierdzi też, że Tomasiak może sprawić niespodziankę. - Kacper utrzymuje poziom, to prawda. Cały grudzień miał dobry, teraz wchodzimy w styczeń i w Ga-Pa skakał nawet lepiej! Może też ta skocznia troszeczkę lepiej mu pasowała, ale przede wszystkim bardzo ładnie skacze. Jest powtarzalny, nie widać napięć, za to jest swoboda. Bardzo fajny chłopak. Liczę na Kacpra. Na jego świeżość. I na to, że będzie miał trochę szczęścia. Widać, że nie trafia na dobre warunki, a i tak potrafi sobie z tym poradzić - dodaje były prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Jednocześnie Tajner nie chce podpowiadać Maciusiakowi przez media, kogo powinien zabrać na igrzyska. - Trener będzie miał pełny ogląd sytuacji, a wtedy łatwiej wskazać tych najlepiej dysponowanych. On jest blisko zawodników, rozmawia z nimi, czuje sytuację i będzie musiał wiedzieć, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Maciek jest rozsądnym trenerem, dobrze wybierze. Turniej Czterech Skoczni to wciąż trochę co innego, ale później jest Zakopane i tam powinno się wszystko zacząć układać - podsumował.

Zobacz też: Wielki zwrot ws. Kacpra Tomasiaka! Wszyscy na to liczyliśmy

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie odbędą się w dniach 6-22 lutego. W ich trakcie odbędą się konkursy indywidualne na skoczni normalnej (09.02) i dużej (14.02), a także konkurs duetów (16.02).

Relacje tekstowe na żywo z konkursów skoków narciarskich (Puchar Świata i igrzyska olimpijskie) w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.