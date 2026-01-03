Fatalne wieści dla kibiców! Gwiazdy opuszczą PŚ w Zakopanem

W sezonie 2025/26 dominuje Domen Prevc. Słoweniec wygrał w tym sezonie już siedem konkursów Pucharu Świata. Mało tego - nadal ma szansę na skompletowanie wszystkich zwycięstw w zawodach z cyklu Turnieju Czterech Skoczni. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ zajmuje Ryoyu Kobayashi. Japończyk ma już jednak ponad 300 punktów straty do Prevca. Wybitny zawodnik z kraju kwitnącej wiśni na pewno nie powiększy swojego dorobku podczas zmagań w Zakopanem.

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Kobayashi odpuszcza. Powód jest już znany

Jak poinformował dziennikarz Eurosportu Kacper Merk, czołowi japońscy skoczkowie nie przyjadą do Polski na konkursy Pucharu Świata. Poza Kobayashim będą to Ren Nikaido i Naoki Nakamura. Przypomnijmy, że rywalizacja w Zakopanem będzie toczyć się bezpośrednio po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni.

6 stycznia odbędą się ostatnie zawody w ramach niemiecko-austriackiej imprezy, a cztery dni później zaplanowano już zmagania duetów w stolicy polskich Tatr. 11 stycznia czeka nas z kolei konkurs indywidualny.

"Ryoyu, Ren i Naoki nie przyjadą w tym roku do Zakopanego. Po TCS lecą do Japonii, żeby odpocząć przed konkursami w Sapporo" - napisał Merk na platformie X.

Japończycy mają prawo liczyć na medal podczas igrzysk

W Japonii zawodnicy będą rywalizować rzecz jasna tydzień po zmaganiach w Zakopanem. W Sapporo mają odbyć się dwa konkursy indywidualne. Niedługo po nich trenerzy muszą ogłosić kadry na igrzyska olimpijskie.

A już podczas samych igrzysk Kobayashi będzie bronił tytułu na skoczni normalnej. Ciekawie zapowiada się też konkurs duetów. W nim poza wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata może skorzystać np. z Nikaido, który jest w tym sezonie w życiowej dyspozycji.