Fatalne wieści dla kibiców! Gwiazdy opuszczą PŚ w Zakopanem

W sezonie 2025/26 dominuje Domen Prevc. Słoweniec wygrał w tym sezonie już siedem konkursów Pucharu Świata. Mało tego - nadal ma szansę na skompletowanie wszystkich zwycięstw w zawodach z cyklu Turnieju Czterech Skoczni. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ zajmuje Ryoyu Kobayashi. Japończyk ma już jednak ponad 300 punktów straty do Prevca. Wybitny zawodnik z kraju kwitnącej wiśni na pewno nie powiększy swojego dorobku podczas zmagań w Zakopanem.
Jak poinformował dziennikarz Eurosportu Kacper Merk, czołowi japońscy skoczkowie nie przyjadą do Polski na konkursy Pucharu Świata. Poza Kobayashim będą to Ren Nikaido i Naoki Nakamura. Przypomnijmy, że rywalizacja w Zakopanem będzie toczyć się bezpośrednio po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni.
6 stycznia odbędą się ostatnie zawody w ramach niemiecko-austriackiej imprezy, a cztery dni później zaplanowano już zmagania duetów w stolicy polskich Tatr. 11 stycznia czeka nas z kolei konkurs indywidualny.
"Ryoyu, Ren i Naoki nie przyjadą w tym roku do Zakopanego. Po TCS lecą do Japonii, żeby odpocząć przed konkursami w Sapporo" - napisał Merk na platformie X.
W Japonii zawodnicy będą rywalizować rzecz jasna tydzień po zmaganiach w Zakopanem. W Sapporo mają odbyć się dwa konkursy indywidualne. Niedługo po nich trenerzy muszą ogłosić kadry na igrzyska olimpijskie.
A już podczas samych igrzysk Kobayashi będzie bronił tytułu na skoczni normalnej. Ciekawie zapowiada się też konkurs duetów. W nim poza wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata może skorzystać np. z Nikaido, który jest w tym sezonie w życiowej dyspozycji.