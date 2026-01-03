Tomasiak pokazał, co potrafi. Ale co zrobił Kubacki? Katastrofa w Innsbrucku

Polscy skoczkowie narciarscy zaczynają austriacką część Turnieju Czterech Skoczni. Do Innsbrucka pojechali w nieco zmienionym składzie: zawodzącego Piotra Żyłę zastąpił Dawid Kubacki, a miejsca utrzymali Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.

Polscy skoczkowie narciarscy bez szału w Innsbrucku. Nienajlepszy powrót Dawida Kubackiego

Przed sobotnimi kwalifikacjami odbył się oficjalny trening z udziałem pięciu Polaków. Jako pierwszy na rozbiegu pojawił się Kubacki, jednak nie uczcił powrotu do Pucharu Świata wybitnym skokiem - wylądował na 114. metrze. Zajął dopiero 50. miejsce, więc gdyby były to kwalifikacje, ledwie wszedłby do konkursu - a dodajmy, że trening odpuścił Jan Hoerl.

Niedługo po nim przyszła kolej Kota oraz Wąska. Pierwszy z nich pofrunął na 117 metrów i był o pół metra lepszy od młodszego kolegi z reprezentacji. A jednocześnie uplasował się też na wyższym miejscu w klasyfikacji treningu.

Bardzo słabo wypadł Stoch. Oddał skok zaledwie na 110 metrów i znalazł się tuż nad Kubackim oraz Jewhenem Marusiakiem, który uzyskał taką samą notę jak 35-latek. Wreszcie przyszła kolej Tomasiaka, który spisał się zdecydowanie najlepiej z Polaków - lot na 122,5 m dał mu miejsce w drugiej dziesiątce.

Co do walki o zwycięstwo, to przez długi czas liderem był Anti Aalto (lot na 126 m). Pozycję stracił dopiero wtedy, gdy na skoczni pojawiła się ścisła czołówka - ostatecznie wygrał bezkonkurencyjny ostatnio Domen Prevc (128 m), wyprzedzając Ryoyu Kobayashiego (127 m) i Stefana Embachera (126 m). Przed Estończykiem był jeszcze Anze Lanisek (121 m).

Wyniki pierwszego treningu w Innsbrucku

1. Domen Prevc - 88,7 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 86.9 pkt

3. Stefan Embacher - 85,1 pkt.

4. Anze Lanisek - 80,6 pkt

5. Anti Aalto - 80,2 pkt

...

14. Kacper Tomasiak - 76,9 pkt

32 . Maciej Kot, Isak Andreas Langmo - 62,4 pkt

. Isak Andreas Langmo 38. Paweł Wąsek - 60,6 pkt

49. Kamil Stoch - 55,7 pkt

50. Dawid Kubacki, Jewhen Marusiak - 55,6 pkt

Szansę na poprawę Polacy mieli w drugim treningu. Jak im poszło? Kubackiemu jeszcze gorzej niż za pierwszym razem, bowiem uzyskał tylko 104 metry. Przez to skończył na szóstym miejscu od końca i musi dźwignąć się przed kwalifikacjami.

Niedługo później na rozbiegu pojawili się Kot oraz Wąsek i znów starszy z nich był lepszy. Skoczył na 118,5 metra i był jeszcze lepszy od 26-latka niż wcześniej - tym razem różnica na jego korzyść wyniosła dwa metry.

Zdecydowanie poprawił się za to Stoch, który w drugim treningu wylądował na 120. metrze. A jeszcze lepszy był Tomasiak, który pofrunął aż na 126,5 m. Dzięki temu poprawił się w stosunku do pierwszego treningu i zajął miejsce na końcu pierwszej dziesiątki.

Zwycięzcą drugiego treningu okazał się wielki nieobecny pierwszego, czyli Hoerl. Skoczył on aż na 133 m, dzięki czemu wyprzedził Kristoffera Eriksena Sundala, który jako pierwszy doleciał do 130. metra - między nimi byli jeszcze Prevc (125,5 m) i Kobayashi (124,5 m). Za Norwegiem znalazł się Ren Nikaido (123 m).

Wyniki drugiego treningu w Innsbrucku

1. Jan Hoerl - 87,7 pkt

2. Domen Prevc - 81,8 pkt

3. Ryoyu Kobayashi - 81,2 pkt

4. Kristoffer Eriksen Sundal - 78,7 pkt

5. Ren Nikaido - 76,3 pkt

...

10. Kacper Tomasiak - 72,4 pkt

29. Kamil Stoch - 58,3 pkt

34. Maciej Kot - 57,1 pkt

42. Paweł Wąsek - 53,4 pkt

62. Dawid Kubacki - 37,6 pkt

Sobotnie kwalifikacje do konkursu TCS w Innsbrucku rozpoczną się o godz. 14:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.