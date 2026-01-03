Turniej Czterech Skoczni. O której skoki dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Za nami już połowa 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Do tej pory odbyły się konkursy w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen i w obu z nich najlepszy okazał się Domen Prevc. To właśnie Słoweniec jest głównym faworytem do zdobycia Złotego Orła. Aktualnie przewaga Prevca nad drugim Janem Hoerlem wynosi 35 pkt. Z kolei Stephan Embacher, który znajduje się na trzecim miejscu, traci aż 41,5 pkt do lidera ze Słowenii. W ten weekend odbędą się zawody Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku na skoczni Bergisel.

Turniej Czterech Skoczni. Pięciu Polaków walczy o konkurs. Piotr Żyła wycofany

Po tym, jak Piotr Żyła zajął 53. miejsce w kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa, trener Maciej Maciusiak wycofał doświadczonego skoczka z drugiej części Turnieju Czterech Skoczni. Jego miejsce w austriackiej części zawodów zajął Dawid Kubacki, który niedawno został "zesłany" do Pucharu Kontynentalnego. "Tournee dla mnie zakończone. Ale to dobrze, bo ostatnie konkursy to dla mnie męczarnia troszkę była" - pisał Żyła w mediach społecznościowych.

To oznacza, że o miejsce w konkursie w Innbsrucku powalczy pięciu reprezentantów Polski. Mowa o Kacprze Tomasiaku, Kamilu Stochu, Pawle Wąsku, Macieju Kocie i Dawidzie Kubackim. Najlepiej prezentuje się Tomasiak, który zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni. Jego strata do liderującego Prevca wynosi jednak ponad 70 pkt.

Aktualnie Polska może wziąć trzech skoczków na igrzyska olimpijskie w Mediolanie. Wiele wskazuje na to, że już pewni wyjazdu na IO mogą być Kacper Tomasiak i Kamil Stoch. Na razie nie wiadomo, kto mógłby być naszym trzecim reprezentantem podczas tej imprezy. Wszystko wyjaśni się po zawodach Pucharu Świata w Sapporo, które odbędą się 18 stycznia. - Jeśli Kacper to utrzyma, to na ten moment jest pewniakiem - tłumaczył trener Maciusiak w rozmowie z portalem skijumping.pl.

Turniej Czterech Skoczni. Gdzie i kiedy oglądać kwalifikacje w Innsbrucku?

Kwalifikacje przed niedzielnym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku odbędą się w sobotę o godz. 14:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1, a także na platformie HBO Max. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.