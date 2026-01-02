Wielki zwrot ws. Kacpra Tomasiaka! Wszyscy na to liczyliśmy

Z zazdrością możemy patrzeć na to, co w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen wyprawiał Słoweniec Domen Prevc. Wygrał oba te konkursy, nie dając żadnych szans rywalom i ma już 35 punktów przewagi nad kolejnym zawodnikiem w klasyfikacji generalnej TCS. Ale już nie jest tak, że Polacy nie mają tam, czego szukać.

Po ósmym miejscu w Ga-Pa do Top10 przesunął się tam Kacper Tomasiak. Na to, że nasz 18-latek znajdzie się w czołówce rywalizacji liczyliśmy już przed startem rywalizacji. W Oberstdorfie skończył zawody na 14. miejscu, ale po zwrocie z drugiego przystanku Turnieju jest już dziewiąty. I jego kolejnym celem powinno być to, żeby ten świetny wynik utrzymać aż do końca rywalizacji w Bischofshofen. Na takie rezultaty niestety nie możemy liczyć ze strony innych Polaków. Nadal skaczą zbyt niestabilnie, żeby w ogóle o tym myśleć. Musimy mieć nadzieję, że będą się pokazywać z dobrej strony w pojedynczych startach i podchodzić do każdego indywidualnie.

O sytuacji Polaków podczas Turnieju Czterech Skoczni więcej w komentarzu wideo dziennikarza Sport.pl, Jakuba Balcerskiego prosto z Innsbrucku:

