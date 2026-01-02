Powrót na stronę główną
Opinia

Wielki zwrot ws. Kacpra Tomasiaka! Wszyscy na to liczyliśmy

Kacper Tomasiak powinien powalczyć o miejsce w Top 10 klasyfikacji generalnej 74. Turnieju Czterech Skoczni. Na półmetku rywalizacji jest w niej dziewiąty i teraz, w Innsbrucku i Bischofshofen, na pewno obierze sobie za cel, żeby tę pozycję utrzymać. Sytuację najlepszego polskiego skoczka i całej kadry trenera Macieja Maciusiaka prosto z Austrii komentuje dziennikarz Sport.pl, Jakub Balcerski.
SKI-JUMPING/
Fot. REUTERS/Lisi Niesner

Z zazdrością możemy patrzeć na to, co w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen wyprawiał Słoweniec Domen Prevc. Wygrał oba te konkursy, nie dając żadnych szans rywalom i ma już 35 punktów przewagi nad kolejnym zawodnikiem w klasyfikacji generalnej TCS. Ale już nie jest tak, że Polacy nie mają tam, czego szukać.

Po ósmym miejscu w Ga-Pa do Top10 przesunął się tam Kacper Tomasiak. Na to, że nasz 18-latek znajdzie się w czołówce rywalizacji liczyliśmy już przed startem rywalizacji. W Oberstdorfie skończył zawody na 14. miejscu, ale po zwrocie z drugiego przystanku Turnieju jest już dziewiąty. I jego kolejnym celem powinno być to, żeby ten świetny wynik utrzymać aż do końca rywalizacji w Bischofshofen. Na takie rezultaty niestety nie możemy liczyć ze strony innych Polaków. Nadal skaczą zbyt niestabilnie, żeby w ogóle o tym myśleć. Musimy mieć nadzieję, że będą się pokazywać z dobrej strony w pojedynczych startach i podchodzić do każdego indywidualnie.

O sytuacji Polaków podczas Turnieju Czterech Skoczni więcej w komentarzu wideo dziennikarza Sport.pl, Jakuba Balcerskiego prosto z Innsbrucku:

 

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Mistrz świata kadetów, juniorów i seniorów. W reprezentacji gra z numerem 15.

Czy rozpoznasz po opisie, o którego polskiego siatkarza pytamy? Sprawdź się