MSZ ogłosiło ws. przyjazdu Rosjan do Polski. W Moskwie będą wściekli

Rosyjscy skoczkowie narciarscy od momentu ataku Rosji na Ukrainę są wykluczeni z rywalizacji międzynarodowej w skokach narciarskich. Przełom dla reprezentantów Sbornej nastąpił 22 grudnia. Status neutralnych skoczków otrzymali wówczas Danił Sadrejew i Michaił Nazarow. Rosjanie liczyli na powrót już w trakcie 74. Turnieju Czterech Skoczni, tak się jednak nie stało. Prawdopodobnie prędzej czy później zobaczymy jednak Sadriejewa i Nazarowa w Pucharze Świata.

Jest komunikat MSZ ws. startu Rosjan w Pucharze Świata w Zakopanem

Dla najlepszych skoczków świata kolejnym przystankiem po Turnieju Czterech Skoczni będzie Puchar Świata w Zakopanem. Z oczywistych względów nie należało się spodziewać, że akurat na Wielkiej Krokwi Nazarow i Sadriejew zanotują powrót do Pucharu Świata. Sprawę jasno w komunikacie dla "Polskiego Radia" przedstawiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wykluczyło start Rosjan w Polsce.

- Uprzejmie informujemy, że 19 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, która ogranicza wjazd do Polski obywateli Federacji Rosyjskiej. Wśród osób uprawnionych do przekraczania granicy Polski, które są obywatelami Federacji Rosyjskiej, nie wskazano uczestników zawodów sportowych. Z uwagi na brak możliwości przekroczenia granicy, nie ma podstaw do przyjęcia wniosku wizowego - czytamy w komunikacje MSZ przesłanym do "Polskiego Radia".

Komplikuje się sytuacja rosyjskich skoczków. Awans na igrzyska będzie dużym wyzwaniem

Brak udziału w Turnieju Czterech Skoczni oraz Pucharze Świata w Zakopanem mocno komplikuje sytuację rosyjskich skoczków. Nazarow i Sadriejew muszą zdobyć około 20 punktów, żeby móc marzyć o igrzyskach. Ostatnią szansą na zbieranie punktów do rankingu będzie weekend w Sapporo (17-18 stycznia). Przywróceni do rywalizacji zawodnicy będą musieli się znaleźć na dość wysokich pozycjach w konkursach na Okurayamie.

Rywalizacja w Pucharze Świata i Turnieju Czterech Skoczni przenosi się teraz do Insbrucku. Kwalifikacje do konkursu na Bergisel odbędą się w sobotę, 3 stycznia o 14:30. Konkurs zaplanowano dzień później (4 stycznia) o 13:30. Walkę o "Złotego Orła" zakończy turniej w Bischofshofen.