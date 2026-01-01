O której godzinie są dzisiaj skoki narciarskie w Ga-Pa? Gdzie obejrzeć TCS?

Polscy skoczkowie narciarscy kontynuują rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni. W środowych kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen błysnęli Kamil Stoch oraz Kacper Tomasiak, którzy zajęli odpowiednio dziewiąte i 12. miejsce.

Kiedy dzisiaj skoki narciarskie? Oto pary Polaków w TCS

Poza nimi awans wywalczyli Maciej Kot i Paweł Wąsek (odpowiednio 17. i 33. pozycja), natomiast rozczarował Piotr Żyła (53. lokata), który już został wycofany przez trenera Macieja Maciusiaka z TCS. Miejsce 38-latka w austriackiej części zmagań zajmie Dawid Kubacki.

Wiadomo, z kim przyjedzie się zmierzyć Polakom w rywalizacji KO. Stoch wpadł na Jewhena Marusiaka, Tomasiak na legendarnego Simona Ammanna, natomiast Kot i Wąsek na Norwegów, odpowiednio Mariusa Lindvika oraz Johanna Andre Forfanga.

Jeśli chodzi o lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zwycięzcę środowych kwalifikacji, czyli Domena Prevca, to zmierzy się on z Jurim Kesselim. Słoweniec jest faworytem do triumfu w Niemczech, w końcu wygrał sześć z siedmiu ostatnich konkursów PŚ (w drugich zmaganiach w Engelbergu zajął drugą pozycję, za Ryoyu Kobayashim).

O której godzinie są dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać skoki narciarskie? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIKI]

Konkurs TCS w Garmisch-Partenkirchen zostanie rozegrany w czwartek 1 stycznia o godz. 14:00. Transmisję TV będzie można oglądać w TVN oraz Eurosporcie 1 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisach HBO Max i Player.pl (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.