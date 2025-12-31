Nie minęły trzy godziny od kwalifikacji. Maciusiak wycofał polskiego skoczka

W Turnieju Czterech Skoczni mamy za sobą dopiero jeden konkurs i kwalifikacje do drugiego, a trener Maciej Maciusiak i jego sztab już zdecydowali się na korektę w składzie reprezentacji Polski. W środę dokładnie o godzinie 19:53 pojawił się w tej sprawie oficjalny komunikat Polskiego Związku Narciarskiego

Zobacz wideo Czy Austriacy nagięli przepisy o wiązaniach? FIS musiał zareagować

Żyła wypada ze składu reprezentacji Polski. Oficjalnie ogłosili

- Zmiana w składzie Polski na konkursy w Innsbrucku i Bischofshofen. Dawid Kubacki zastąpi Piotra Żyłę w austriackiej części TCS-u - mogliśmy przeczytać na portalu X.

Wycofanie Piotra Żyły wydaje się całkowicie zrozumiałe. W sylwestrowych kwalifikacjach w Ga-Pa były mistrz świata skoczył zaledwie 120 m i zajął dopiero 53. miejsce. Tym samym nie awansował do czwartkowego konkursu. Nie najlepiej poradził sobie także dwa dni temu w Oberstdorfie. W I serii pierwszego konkursu przegrał rywalizację w parze z Arttim Aigro, ani nie zakwalifikował się do II serii jako tzw. lucky loser. Zajął wówczas 36. miejsce.

Dawid Kubacki wystąpi w Turnieju Czterech Skoczni. Dopiero co skakał w Pucharze Kontynentalnym

Z kolei Dawid Kubacki, który zastąpi Piotra Żyłę, miejsce w składzie stracił po weekendzie Pucharu Świata w Engelbergu, gdzie był 43. i 44. W ostatni weekend raz jeszcze pojawił się w tym szwajcarskim mieście, tyle że przy okazji zawodów Pucharu Kontynentalnego. Okazał się wtedy najlepszym z Polaków. Zajął kolejno trzecią i 13. pozycję. To wystarczyło, by wrócił do Pucharu Świata.

Kubackiego w trwającym Turnieju Czterech Skoczni obejrzymy dopiero 3 stycznia. Na wtedy zaplanowane są kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku. Poza nim powinni w nich wystartować: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Cała czwórka zakwalifikowała się także do noworocznych zmagań w Ga-Pa. Te odbędą się 1 stycznia o godz. 14:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.