Absolutny cyrk w Ga-Pa. "Po raz pierwszy spotkali się z czymś takim"

W niemieckim Garmisch-Partenkirchen trwają zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. W środę poza kwalifikacjami mężczyzn odbył się także konkurs indywidualny kobiet. Problem w tym, że po jego zakończeniu przez ponad trzy godziny nie znaliśmy oficjalnych wyników. Wszystko przez zupełnie niecodzienną sytuację.
Główną jej bohaterką stała się Anna Odine Stroem. Norweżka pierwotnie zajęła 11. miejsce, ale po zawodach nieoczekiwanie długo potrwało sprawdzanie jej sprzętu. - Od 40 minut trwa kontrola Anny Odine Stroem. Norweżki już tam nie ma. Pertile: "Pracujemy nad tym. Musimy przeprowadzić kwalifikacje skoczków". Yoshida: "Kontrola trwa". Meyer: "To nic specjalnego" (u Norwegów mówił: jakieś podejrzenia). W kabinie był też Andreas Bauer. Co tu się dzieje?! - pisał niedługo przed godz. 16:00 na portalu X Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.
Tak długie oczekiwanie na werdykt kontrolerów mogło zwiastować kłopoty. I rzeczywiście, po kwalifikacjach mężczyzn - czyli po ponad trzech godzinach od zakończenia zmagań pań - zapadła decyzja. - Anna Odine Stroem zdyskwalifikowana. Miała dodatkową wkładkę w jednej ze skarpet. Sandro Pertile mówi, że po raz pierwszy spotkali się z czymś takim. Może to pomagać przy pomiarze kroku - podał na portalu X Dominik Formela ze Skijumping.pl.
Taką wersję potwierdził także Jakub Balcerski. - Anna Odine Stroem zdyskwalifikowana, żółta kartka. Dodatkowa wkładka, o której nie wiedział FIS, w skarpetce. Sprawa trafi do Komisji Medycznej FIS, która oceni, czy jej potrzebowała. Nie poinformowała wcześniej FIS, więc musiała dostać DSQ - napisał.
Tym samym zgodnie z nowymi przepisami Stroem spadła na ostatnie, a nie jak dotąd 30. miejsce w klasyfikacji konkursu. Czołówka pozostała bez zmian. Zwyciężyła Słowenka Nika Prevc, przed Seliną Freitag z Niemiec i Japonką Nozomi Maruyamą.