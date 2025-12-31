Za nami kwalifikacje do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen, zaliczanego do Turnieju Czterech Skoczni. W sylwestra na Olympiaschanze najlepszy znów okazał się Słoweniec Domen Prevc. Awans zapewniło sobie także czterech z pięciu Polaków, a Kamil Stoch i Kacper Tomasiak zajęli wysokie 9. i 12. miejsce. Do konkursu nie dostał się m.in. 53. Piotr Żyła. W tym gronie nie jest jednak osamotniony. W zawodach nie zobaczymy także innego wybitnego skoczka.

Halvor Egner Granerud nie liczy się już w TCS! Sędziowie podjęli decyzję

Mowa o Halvorze Egnerze Granrudzie. W jego przypadku zadecydowała o tym nie zbyt krótka odległość, a zbyt krótka... nogawka. Jak poinformował na portalu X dziennikarz TVN-u Damian Michałowski, jury po przeprowadzonej kontroli zdecydowało się zdyskwalifikować Norwega. - Granerud tym razem się naciął. DSQ za krótka nogawka - 2 mm - przekazał krótko.

Dla widowiska to z pewnością spora strata. Granerud to w końcu jeden z najlepszych skoczków trwającej dekady. W sezonach 2020/2021 oraz 2022/2023 sięgał po Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a w 2023 r. wygrał Turniej Czterech Skoczni. Z drugiej strony zawodnik z Oslo realnych szans na walkę o triumf w obecnej edycji nie miał.

W Oberstdorfie Granerud zajął dopiero 20. miejsce i na takim samym plasuje się w klasyfikacji generalnej turnieju. Do liderującego Domena Prevca tracił nieco ponad 53 punkty. Już wiadomo, że po zawodach w Ga-Pa przesunie się jeszcze niżej. W środowych kwalifikacjach los Graneruda podzielił jeszcze jeden skoczek. Był nim Estończyk Kaimar Vagul. W jego przypadku o dyskwalifikacji przesądziła kontrola kroku.

Wspomniany konkurs w Ga-Pa odbędzie się w czwartek 1 stycznia. Początek o godz. 14:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.