Brawo Stoch, brawo Tomasiak! Znakomite skoki Polaków w Ga-Pa

Piotr Żyła nie wystąpi w noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen. W środowych kwalifikacjach spisał się koszmarnie i zajął odległe miejsce. Mimo to możemy mieć powody do zadowolenia. Pozostali Polacy spokojnie się zakwalifikowali, a Kamil Stoch i Kacper Tomasiak huknęli po 136 metrów! Starszy z nich znalazł się nawet w czołowej "10". Zwycięzcą znów okazał się Domen Prevc.
Kamil Stoch
Garmisch-Partenkirchen to jak co roku drugi przystanek w Turnieju Czterech Skoczni. 1 stycznia o godz. 14:00 na tamtejszej Olympiaschanze (K-125) odbędzie się noworoczny konkurs Pucharu Świata. Jeszcze w starym roku - w sylwestra przeprowadzono natomiast kwalifikacje.

Jeden Polak przepadł w kwalifikacjach. Świetne próby Tomasiaka i Stocha

Na starcie pojawiło się aż 68 zawodników, choć pierwotnie miało wystąpić ich 69. Do rywalizacji nie przystąpił Artti Aigro. Estończyk doznał kontuzji po groźnym upadku w treningu. W stawce znalazło się za to pięciu Polaków: Maciej Kot, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, którzy walczyli o wejście do konkursowej "50".

Jako pierwszy z naszych na belce zameldował się Kot i spisał się bardzo dobrze. Przy mocno niesprzyjającym wietrze uzyskał 130 m i po swoim skoku objął prowadzenie. Nie oddał go także po próbie Pawła Wąska na 123 m. Wyjątkowo słabo poszło Piotrowi Żyle. Były mistrz świata z trudem doleciał do 120. metra i niestety nie zmieścił w gronie zakwalifikowanych. Zdecydowanie dalej lądował Kamil Stoch, który niedługo później huknął na 136 m i wyszedł wówczas na pierwsze miejsce. Taką samą odległość uzyskał Kacper Tomasiak, ale ponieważ miał słabszy wiatr w plecy, ostatecznie znalazł się za Stochem.

Nie ma mocnych na Prevca. Rekord skoczni w Ga-Pa

Tym samym do zawodów awansowało czterech Polaków. Ostatecznie Stoch był 9., Tomasiak - 12., Kot - 17., Wąsek - 33, a Żyła - 53. O zwycięstwo bili się jednak inni. Furorę zrobił młodziutki Stephan Embacher. Austriak pofrunął na 145,5 m i ustanowił nowy rekord skoczni. Mimo to nie wygrał. Jury po jego skoku obniżyło najazd i od razu wyprzedził go Jan Hoerl (138 m).

Drugi skoczek poprzedniego sezonu utrzymał prowadzenie niemal do samego końca. Wyprzedził go dopiero lider PŚ i TCS-u Domen Prevc. Słoweniec znów nie miał sobie równych. Pofrunął na 139,5 m i o 4,4 punktu pokonał drugiego Hoerla. Trzeci pozostał Stephan Embacher.

Wyniki kwalifikacji do konkursu w Ga-Pa:

  • 1. Domen Prevc (Słowenia) -139,5 m / 150,6
  • 2. Jan Hoerl (Austria) - 138 m / 146.2 pkt
  • 3. Stephan Embacher (Austria) - 145,5 m / 143.2 pkt
  • 4. Anze Lanisek (Słowenia) - 135,5 m / 140.3
  • 5. Philipp Raimund (Niemcy) - 135 m / 141.8 pkt
  • 6. Ren Nikaido (Japonia) - 138 m / 140.3 pkt
  • 7. Manuel Fettner (Austria) - 142,5 m / 139.9 pkt
  • 8. Felix Hoffmann (Niemcy) - 134 m / 139.7 pkt
  • 9. Kamil Stoch (Polska) - 136 m / 136.1 pkt
  • 9. Timi Zajc (Słowenia) - 136 m / 136.1 pkt
  • 11. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 131 m / 135.5 pkt
  • 12. Kacper Tomasiak (Polska) - 136 m / 134.1 pkt
  • 13. Daniel Tschofenig (Austria) - 125 m / 131.5 pkt
  • ...
  • 17. Maciej Kot (Polska) - 130 m / 127.8 pkt
  • 33. Paweł Wąsek (Polska) - 123 m / 116.1 pkt
  • 53. Piotr Żyła (Polska) - 120 m / 100.7 pkt

