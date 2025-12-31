Brawo Stoch, brawo Tomasiak! Znakomite skoki Polaków w Ga-Pa

Garmisch-Partenkirchen to jak co roku drugi przystanek w Turnieju Czterech Skoczni. 1 stycznia o godz. 14:00 na tamtejszej Olympiaschanze (K-125) odbędzie się noworoczny konkurs Pucharu Świata. Jeszcze w starym roku - w sylwestra przeprowadzono natomiast kwalifikacje.

Jeden Polak przepadł w kwalifikacjach. Świetne próby Tomasiaka i Stocha

Na starcie pojawiło się aż 68 zawodników, choć pierwotnie miało wystąpić ich 69. Do rywalizacji nie przystąpił Artti Aigro. Estończyk doznał kontuzji po groźnym upadku w treningu. W stawce znalazło się za to pięciu Polaków: Maciej Kot, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, którzy walczyli o wejście do konkursowej "50".

Jako pierwszy z naszych na belce zameldował się Kot i spisał się bardzo dobrze. Przy mocno niesprzyjającym wietrze uzyskał 130 m i po swoim skoku objął prowadzenie. Nie oddał go także po próbie Pawła Wąska na 123 m. Wyjątkowo słabo poszło Piotrowi Żyle. Były mistrz świata z trudem doleciał do 120. metra i niestety nie zmieścił w gronie zakwalifikowanych. Zdecydowanie dalej lądował Kamil Stoch, który niedługo później huknął na 136 m i wyszedł wówczas na pierwsze miejsce. Taką samą odległość uzyskał Kacper Tomasiak, ale ponieważ miał słabszy wiatr w plecy, ostatecznie znalazł się za Stochem.

Nie ma mocnych na Prevca. Rekord skoczni w Ga-Pa

Tym samym do zawodów awansowało czterech Polaków. Ostatecznie Stoch był 9., Tomasiak - 12., Kot - 17., Wąsek - 33, a Żyła - 53. O zwycięstwo bili się jednak inni. Furorę zrobił młodziutki Stephan Embacher. Austriak pofrunął na 145,5 m i ustanowił nowy rekord skoczni. Mimo to nie wygrał. Jury po jego skoku obniżyło najazd i od razu wyprzedził go Jan Hoerl (138 m).

Drugi skoczek poprzedniego sezonu utrzymał prowadzenie niemal do samego końca. Wyprzedził go dopiero lider PŚ i TCS-u Domen Prevc. Słoweniec znów nie miał sobie równych. Pofrunął na 139,5 m i o 4,4 punktu pokonał drugiego Hoerla. Trzeci pozostał Stephan Embacher.

