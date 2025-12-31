To dlatego Kubacki odrzucił zaproszenie na ślub Stocha. Aż trudno uwierzyć

Polscy skoczkowie słabo rozpoczęli Turniej Czterech Skoczni. W konkursie w niemieckim Oberstdorfie najlepszy z Biało-Czerwonych Kacper Tomasiak zajął 14. miejsce (128,5 i 131,5 metra - nota 279.7). Kamil Stoch był 17. (131 i 131,5 - 271.2), a Paweł Wąsek 28. (122 i 118,5 - 238.). Do drugiej serii nie awansowali Piotr Żyła oraz Maciej Kot.

REKLAMA

Zobacz wideo Gorąco wokół polskich skoków. Chodzi o skład na igrzyska

To dlatego Kubacki nie był na ślubie Stocha. Aż trudno uwierzyć

Taki wynik z pewnością nie zadowala Kamila Stocha, jednego z najbardziej utytułowanego polskiego skoczka. Co ma jednak powiedzieć Dawid Kubacki, który po raz pierwszy od sezonu 2009/2010 nie wystąpił w Turnieju Czterech Skoczni, a w tym czasie skacze w Pucharze Kontynentalnym? Dla m.in. dwukrotnego brązowego medalisty igrzysk olimpijskich, pięciokrotnego medalisty mistrzostw świata oraz triumfatora Turnieju Czterech Skoczni w 2020 roku, to z pewnością trudny okres.

Wielu kibiców i ekspertów zastanawia się, jak wyglądają relacje jednych z najlepszych w historii polskich skoczków: właśnie Kamila Stocha oraz Dawida Kubackiego. W 2021 roku Kubacki zdradził, że w kadrze najlepiej żyje właśnie ze Stochem. "Bardzo dobry kontakt mam z Kamilem. Ostatnimi czasy w pokojach nawet dość często razem siedzieliśmy na obozach. Tak naprawdę z każdym zawodnikiem te kontakty są ok. Z Kamilem mieszkamy w miarę blisko siebie, więc może z tej racji to jest bliższa relacja" - mówił Kubacki w "Dzień dobry TVN.

W 2010 roku Stoch wziął ślub z Ewą Bilan. Kubacki nie zjawił się na nim. Ewa Bilan-Stoch później w jednym z wywiadów przyznała, czemu Kubackiego zabrakło na ślubie.

- Moje pierwsze wspomnienie związane z Dawidem dotyczy takiego domku, szatni w Wiśle. On wychodził z tej szatni, a ja wchodziłam. Dawid został powołany do kadry, a Kamil zaprosił wszystkich kolegów na nasz ślub, czyli to był 2010 rok. No więc wchodziłam do tej szatni, a on do mnie podszedł – jeszcze z nartami, bo szedł na skok – i mówi, że w sumie się jeszcze nie znamy, że on jest Dawid i że jest mu tak miło, że zaprosiliśmy go na ślub, ale przeprasza, bo ma wtedy zawody i nie da rady przyjechać. Wyściskał mnie i jeszcze dodał, że super, że kiedyś indziej to uczcimy, i tak dalej" - powiedziała Ewa Bilan-Stoch dla "Kubackiteam.pl".

Zobacz także: Burza po dyskwalifikacji czołowego skoczka świata. Oto co się stało w kabinie

Stoch w środę skakać będzie w kwalifikacjach do drugiego konkursu Turnieju Czterech Skoczni - w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Początek o godz. 16, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.