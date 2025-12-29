Wszystko jasne. Stoch przegrał tylko z jednym skoczkiem

Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl przedstawił grafikę uwzględniającą dziesięciu najlepiej punktujących skoczków w zawodach Pucharu Świata w latach 2001-2025. W tym czasie odbyło się 668 konkursów. Nie jest zaskoczeniem, że w ścisłej czołówce mamy dwóch Polaków. Swego czasu w światowych skokach dominowali Adam Małysz i Kamil Stoch. W gronie topowych zawodników potrafili utrzymywać się przez dłuższy czas, co oczywiście równało się z wyższymi zdobyczami punktowymi.

Stoch na podium. Kraft bezkonkurencyjny

Najlepiej punktującym zawodnikiem pierwszego 25-lecia XXI wieku został Stefan Kraft. W poniedziałek zajął 9. miejsce w konkursie w Oberstdorfie, a to sprawiło, że przekroczył granicę 16 tysięcy punktów. To niebywały rezultat. Austriak od momentu wejścia do światowej czołówki nigdy z niej nie wypadł, a statystyki potwierdzają, że mamy do czynienia z wielkim zawodnikiem.

Kraft jest bowiem rekordzistą nie tylko w liczbie zdobytych punktów w XXI wieku, ale również ogółem w całej historii cyklu. Ma także najwięcej podiów w dziejach PŚ (129).

Polskich kibiców może cieszyć fakt, że drugie miejsce w gronie najlepiej punktujących skoczków PŚ w latach 2001-2025 zajmuje Kamil Stoch, który zgromadził 13839 punktów. W tym czasie wygrał 39 konkursów, 80 razy stał na podium i przede wszystkim dwukrotnie triumfował w klasyfikacji generalnej. Czołową trójkę klasyfikacji punktowej uzupełnia natomiast Simon Ammann (12795 pkt).

Małysz niewiele gorszy od genialnego Austriaka

Na czwartej pozycji uplasował się Gregor Schlierenzauer, rekordzista pod względem liczby wygranych konkursów (53). Piąte miejsce przypadło Adamowi Małyszowi. "Orzeł z Wisły" zgromadził 11273 punkty i stracił 643 pkt do Austriaka. Pozostaje pytanie, co by było gdyby za czasów startów wybitnego Polaka odbywało się więcej konkursów. Małysz jest jednym z najwybitniejszych zawodników w historii PŚ. Zgarnął aż cztery kryształowe kule za triumfy w klasyfikacji generalnej.

W czołowej dziesiątce mamy jeszcze takie tuzy jak: Peter Prevc, Thomas Morgenstern, Ryoyu Kobayashi, Janne Ahonen i Noriaki Kasai. W TOP 10 próżno szukać Norwegów i Niemców. Tym bardziej można się cieszyć, że w zestawieniu mamy dwóch utytułowanych Polaków.

Dziesięciu najlepiej punktujących skoczków w Pucharze Świata (lata 2001-2025):

1. Stefan Kraft 16003 pkt

2. Kamil Stoch 13839 pkt

3. Simon Ammann 12795 pkt

4. Gregor Schlierenzauer 11916 pkt

5. Adam Małysz 11273 pkt

6. Peter Prevc 10947 pkt

7. Thomas Morgenstern 10875 pkt

8. Ryoyu Kobayashi 10384 pkt

9. Janne Ahonen 8567 pkt

10. Noriaki Kasai 8016 pkt