Oto największy polski antybohater. Małysz mówi wprost

Piotr Żyła bardzo źle wyglądał na niedzielnych treningach w Oberstdorfie. W pierwszym był czwarty od końca, w drugim był dopiero w szóstej dziesiątce. W kwalifikacjach poszło mu o niego lepiej i do rywalizacji w parach KO przystępował jako skoczek rozstawiony. Ale w poniedziałek był bezsilny - kiepsko mu poszło w serii próbnej, a w konkursie sensacyjnie przegrał z Estończykiem Arttim Aigro. Bardzo szybko mógł zapomnieć o wywalczeniu miejsca w drugiej serii nawet jako szczęśliwy przegrany.

Małysz wprost: Żyła największym rozczarowaniem

Forma Piotra Żyły w tym sezonie jest niestabilna. Ma bardzo dobre momenty, zaskakuje pozytywnie, jak np. w konkursach w Wiśle, kiedy był na 14. i 7. miejscu. Ale notuje też bardzo słabe występy, jak np. dziś w Oberstdorfie (36.) czy też w drugim konkursie w Engelbergu (42.).

Słaba forma Żyły na otwarcie Turnieju Czterech Skoczni martwi Adama Małysza. Wprost mówi o skoczku jako największym rozczarowaniu dnia.

- Ze wszystkich naszych skoczków w Oberstdorfie, to właśnie on najbardziej rozczarował. Oczywiście nie ma co ukrywać, jemu też brakuje stabilnej formy i powtarzalności, ale gdzieś tam potrafił się odnaleźć w wielu przypadkach w decydującym momencie. Zawsze na treningach wypadał słabiej, ale przychodziły zawody i umiał sobie poradzić. A w Oberstdorfie nie dał rady - skomentował Małysz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" po zawodach.

Zdaniem Małysza nie da się oczekiwać regularnych dobrych skoków od Żyły, bo nie ma nawet na czym oprzeć nadziei i oczekiwań.

- Nie ma stabilności. Nie można powiedzieć, że te skoki, nawet jak są złe, to się poprawiają, a więc idą w dobrym kierunku. Mamy jednak tak, że raz wypada lepiej, raz gorzej i trudno o tym mówić pozytywnie. Tylko to się może zmienić z konkursu na konkurs... - przyznał prezes PZN w rozmowie z "PS".

Kolejne zawody odbędą się w Garmisch-Partenkirchen. Tradycyjnie kwalifikacje zostaną rozegrane w Sylwestra, a konkurs w Nowy Rok. Zdaniem Małysza może być on nieprzewidywalny.

- Wbrew pozorom to taka skocznia, na której mogą się dziać ciekawe rzeczy - stwierdził.