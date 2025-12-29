Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ po tym, co Polacy zrobili w Oberstdorfie

Polscy skoczkowie narciarscy rozpoczęli rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie startowali: Maciej Kot, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła, jednak pierwszy i ostatni z wymienionych odpadli już po pierwszej serii.
W finałowej rywalizacji najlepiej wypadł Tomasiak, który utrzymał 15. miejsce. Nieco gorzej poszło Stochowi oraz Wąskowi, którzy solidarnie zaliczyli spadek o jedną pozycję - ostatecznie starszy z nich był 18., a młodszy 29.
Zdecydowanie najlepszy w Oberstdorfie był Domen Prevc, który jako jedyny doleciał do granicy 140. metra (w pierwszej serii miał nawet 141,5 m). Dzięki temu wyraźnie wyprzedził Timiego Zajca oraz Daniela Tschofeniga, którzy podzielili się drugim miejscem.
Jak przekłada się to na klasyfikację generalną PŚ? Liderem pozostał Prevc, który zwiększył przewagę nad drugim Ryoyu Kobayashim oraz trzecim Philippem Raimundem (wskoczył na podium kosztem Anze Laniska). Spośród Polaków najwyżej jest Tomiasiak, żaden inny jego kolega z kadry nie jest w drugiej dziesiątce. Z kolei w trzeciej są Stoch oraz Żyła.
Skoczkowie narciarscy wrócą do rywalizacji w środę 31 grudnia, gdy odbędą się eliminacje zawodów TCS w Garmisch-Partenkirchen.