Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ po tym, co Polacy zrobili w Oberstdorfie

Polscy skoczkowie narciarscy rozpoczęli rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie startowali: Maciej Kot, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła, jednak pierwszy i ostatni z wymienionych odpadli już po pierwszej serii.

Polscy skoczkowie narciarscy zapunktowali w Oberstdorfie. Oto ich dorobek w Pucharze Świata

W finałowej rywalizacji najlepiej wypadł Tomasiak, który utrzymał 15. miejsce. Nieco gorzej poszło Stochowi oraz Wąskowi, którzy solidarnie zaliczyli spadek o jedną pozycję - ostatecznie starszy z nich był 18., a młodszy 29.

Zdecydowanie najlepszy w Oberstdorfie był Domen Prevc, który jako jedyny doleciał do granicy 140. metra (w pierwszej serii miał nawet 141,5 m). Dzięki temu wyraźnie wyprzedził Timiego Zajca oraz Daniela Tschofeniga, którzy podzielili się drugim miejscem.

Jak przekłada się to na klasyfikację generalną PŚ? Liderem pozostał Prevc, który zwiększył przewagę nad drugim Ryoyu Kobayashim oraz trzecim Philippem Raimundem (wskoczył na podium kosztem Anze Laniska). Spośród Polaków najwyżej jest Tomiasiak, żaden inny jego kolega z kadry nie jest w drugiej dziesiątce. Z kolei w trzeciej są Stoch oraz Żyła.

Skoki narciarskie. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po zawodach TCS w Oberstdorfie

1. Domen Prevc - 950 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 687 pkt

3. Philipp Raimund - 540 pkt

4. Anze Lanisek - 528 pkt

5. Ren Nikaido - 477 pkt

6. Felix Hoffmann - 455 pkt

7. Daniel Tschofenig - 436 pkt

8. Stefan Kraft - 394 pkt

9. Jan Hoerl - 360 pkt

10. Stefan Embacher - 329 pkt

...

14. Kacper Tomasiak - 218 pkt

22. Kamil Stoch - 123 pkt

26. Piotr Żyła - 96 pkt

34. Paweł Wąsek - 45 pkt

36. Dawid Kubacki - 31 pkt

37. Rok Oblak, Maciej Kot - 28 pkt

Skoczkowie narciarscy wrócą do rywalizacji w środę 31 grudnia, gdy odbędą się eliminacje zawodów TCS w Garmisch-Partenkirchen.