Polski talent nie zawiódł. Oto klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni

Tradycyjnie Turniej Czterech Skoczni rozpoczął się od konkursu w Oberstdorfie. Na starcie stanęło pięciu reprezentantów Polski. W pierwszej serii zawodnicy rywalizowali w systemie KO, gdzie do finału wchodzi 25 zwycięzców par i 5 najlepszych przegranych. Jeden duet stworzyło dwóch Biało-Czerwonych. Mowa o Pawle Wąsku i Macieju Kocie. Lepszy okazał się Wąsek, a Kot nie znalazł się w gronie lucky-looserów. Do drugiej serii awansowali jeszcze Kacper Tomasiak i Kamil Stoch.

Zobacz wideo Norwegowie chcą wojny w skokach! Od razu ruszyli z oskarżeniami

Udany debiut Tomasiaka w prestiżowym turnieju

To pierwszy z nich był najwyżej sklasyfikowany spośród naszych zawodników na półmetku - zajmował 15. miejsce. Nie było to żadne zdziwienie, bo debiutujący w niemiecko-austriackiej imprezie 18-latek jest najlepszym Polakiem w obecnym sezonie Pucharu Świata.

Po pierwszej serii rywalizacji w Oberstdorfie prowadził Domen Prevc, który miał nieco ponad osiem punktów przewagi nad Janem Hoerlem. Austriacy przygotowali świetną dyspozycję na Turniej Czterech Skoczni, ale ich problemem był właśnie lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W finale Tomasiak i Stoch pokazali klasę. Obaj skoczyli 131,5 metra, ale to nie pozwoliło im przesunąć się do pierwszej dziesiątki konkursu. Zajęli odpowiednio 14. i 17. miejsce, i na takich też pozycjach są sklasyfikowani w "generalce".

Po skokach Polaków czekaliśmy już na najlepszych. Na półmetku aż pięciu Austriaków plasowało się w czołowej dziesiątce, a trzech z nich zajmowało miejsce od drugiego do czwartego. Podopieczni Andreasa Widhoelzla liczyli na potknięcie Domena Prevca. Tymczasem na podium spośród Austriaków znalazł się tylko Daniel Tschofenig, który pierwotnie zajął drugie miejsce ex aequo z Timim Zajcem. Później jednak - już po zakończeniu zmagań - Słoweniec został zdyskwalifikowany. A jak spisał się jego rodak? Znokautował rywali!

W drugiej serii skoczył 140 metrów i zwyciężył z przewagą 17,5 pkt nad Tschofenigiem. Jego zaliczka w Turnieju Czterech Skoczni już po pierwszym konkursie jest zatem spora.

Klasyfikacja generalna 74. Turnieju Czterech Skoczni po 2 z 8 serii:

1. Domen Prevc (Słowenia) 316,7 pkt

2. Daniel Tschofenig (Austria) 299,2 pkt

3. Felix Hoffmann (Niemcy) 297,3 pkt

4. Jan Hoerl (Austria) 297,1 pkt

5. Philipp Raimund (Niemcy) 295,6 pkt

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 295 pkt

7. Stephan Embacher (Austria) 291,2 pkt

8. Jonas Schuster (Austria) 287,7 pkt

9. Stefan Kraft (Austria) 286,4 pkt

10. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 285,6 pkt

14. Kacper Tomasiak (Polska) 279,7 pkt

17. Kamil Stoch (Polska) 271,2 pkt

28. Paweł Wąsek (Polska) 238 pkt

34. Maciej Kot (Polska) 123,1 pkt

37. Piotr Żyła (Polska) 118,8 pkt