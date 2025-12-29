Legenda skoków nie może się nachwalić Polaka. Co za słowa

- Po Lillehammer myślałem, że będą się rozpędzać, a nie wręcz przeciwnie. Na razie jednak "łoi ich" najmłodszy w kadrze Kacper Tomasiak - mówił kilka tygodni temu Adam Małysz. Polacy zawodzą niemal na całej linii. Tylko 18-latek spełnia pokładane w nim nadzieje. Ba, nawet je przewyższa, bo nikt nie spodziewał się, że w debiutanckim sezonie będzie najlepszym z Biało-Czerwonych. A jednak, tak wygląda rzeczywistość, przynajmniej na razie. Kto wie, może i w 74. Turnieju Czterech Skoczni będzie najlepszym z naszych rodaków.

Martin Schmitt mocno chwali Kacpra Tomasiaka. "To bardzo wymagające"

- Jest dużo rezerwy, w tej drugiej fazie lotu, bo na progu jest naprawdę wyśmienity. Jest jednym z lepszych na świecie. Cały czas małymi kroczkami staramy się robić tak, żeby za dużo nie zmieniać, ale iść do przodu, żeby mógł walczyć o najwyższe lokaty - mówił Maciej Maciusiak w rozmowie ze Sport.pl. Nie tylko on widzi wielki potencjał w Polaku. Podobnie wychwalał go Martin Schmitt. - Kacper ma ładną technikę, dobre wybicie, popracował nad fazą lotu. Jest utalentowany, zdolny, ale i pracowity - wyliczał legendarny Niemiec w rozmowie z Eurosportem.

A na tym nie zakończył. Ujawnił, że już od kilku lat śledzi karierę i rozwój Tomasiaka. - Kacper miał za sobą solidny występ na mistrzostwach świata juniorów. Wiem więc, że jest bardzo utalentowanym skoczkiem. Pochodzi z narciarskiej rodziny i radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Świetnie widzieć go w Pucharze Świata na tak wielkim poziomie. Wiem, jakie trudne to w tym wieku, gdy jesteś 18-latkiem. To bardzo wymagające - podkreślał.

Małysz ostrzega ws. Tomasiaka

O Tomasiaku mówi się coraz więcej. Kibice i media powoli pompują wokół niego balonik. Eksperci przestrzegają jednak, by tego nie robić i dać nieco swobody młodemu skoczkowi. - Oby było tak, że on będzie w stanie się odciąć, nie myśleć o sukcesach, o tym, co go czeka, o tym, że startuje w Pucharze Świata i ma szansę wskoczyć do "dziesiątki" czy na podium. To zazwyczaj przeszkadza - mówił kilka tygodni temu Adam Małysz.