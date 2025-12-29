O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać Turniej Czterech Skoczni? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

- Po Lillehammer myślałem, że będą się rozpędzać, a nie wręcz przeciwnie. Na razie jednak "łoi ich" najmłodszy w kadrze Kacper Tomasiak - mówił kilka tygodni temu Adam Małysz na temat słabego początku sezonu w wykonaniu reprezentantów Polski. Wyróżnia się tylko jeden zawodnik - ledwie 18-letni skoczek, dla którego to pierwszy w karierze sezon w Pucharze Świata. Czy i w Turnieju Czterech Skoczni okaże się najlepszy z Biało-Czerwonych?

TCS w Oberstdorfie. Polacy w akcji

Zawodnicy rozpoczęli już rywalizację w niemiecko-austriackich zmaganiach. Za nimi treningi i kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie. Pięciu Polaków pojawiło się na belce startowej. I na szczęście cała piątka bez problemów wywalczyła bilet do poniedziałkowych zmagań. Najlepiej w kwalifikacjach spisał się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski zajął 14. lokatę. W konkursie zobaczymy jeszcze Macieja Kota, Piotra Żyłę, Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska.

Rywalizacja w pierwszej serii będzie odbywać się w systemie KO. Każdy z zawodników zmierzy się w parze. Wygrany awansuje do serii finałowej. A co z przegranym? Odpada z zawodów. Pięciu "szczęśliwych przegranych", tzw. lucky loserów również wystąpi w drugiej serii.

Jedno jest pewne - będziemy mieć w niej Polaka. Powód? Dojdzie do pojedynku dwóch Biało-Czerwonych. Kot zmierzy się z Wąskiem. A z kim powalczą pozostali reprezentanci Polski? O awans do serii finałowej Stoch będzie rywalizował z Tomofumim Naito, Żyła z Artiim Aigro, a Tomasiak z Niko Kytosaho.

O której dzisiaj Turniej Czterech Skoczni? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Konkurs w Oberstdorfie zaplanowano na poniedziałek 29 grudnia. Początek o godzinie 16:30. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVN i Eurosport 1. Stream będzie dostępny na HBO Max. Zapraszamy również na relację tekstową na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Konkurs poprzedzi seria próbna. Ta odbędzie się o godzinie 15:00.