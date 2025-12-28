Powrót na stronę główną

Oto pary KO w Oberstdorfie. Polak trafił na Polaka

Udało się! Pięciu Polaków zobaczymy w poniedziałkowym konkursie w Oberstdorfie. Wiemy już, z kim zmierzą się nasi rodacy w parach serii KO. Dojdzie do pojedynku dwóch polskich skoczków.
Maciej Kot
74. Turniej Czterech Skoczni wystartował. Polscy kibice wielkich nadziei sobie nie robią, ale liczą na poprawę wyników rodaków. Mocno wierzą szczególnie w Kacpra Tomasiaka, który mimo że ma ledwie 18 lat i dodatkowo to jego debiutancki sezon, to już jest liderem kadry. W treningach na skoczni w Oberstdorfie Biało-Czerwonym nie poszło jednak najlepiej. Żaden nie zajął nawet miejsca w TOP 20. Najważniejsze w niedzielę były jednak kwalifikacje. 

Wszyscy Polacy zawalczą w konkursie! Oto ich rywale

Jako pierwszy na belce z Polaków pojawił się Maciej Kot. Wiatr mu nie pomagał, ale na szczęście nasz skoczek poradził sobie z przeciwnościami. Skoczył 126,5 m i uzyskał pewną kwalifikację - zajął 19. lokatę. Podobnie jak i Paweł Wąsek. Drugi z Biało-Czerwonych wylądował jednak zdecydowanie bliżej, bo na 119,5 m, co dało mu 32. miejsce. 

Pewny występu w poniedziałkowym konkursie jest również Piotr Żyła. Skoczył 124 m, dzięki czemu zajął 23. pozycję. Jeszcze lepiej zaprezentował się trzykrotny mistrz olimpijski. Kamil Stoch wylądował na 130,5 m, co dało mu 14. lokatę, najwyższą spośród Polaków. Taką samą odległość, co Żyła, osiągnął skaczący jako ostatni z Biało-Czerwonych Tomasiak. Choć uplasował się dopiero na 25. miejscu, to do konkursu pewnie awansował.

W poniedziałek zawodnicy będą rywalizować w systemie KO. Zgodnie z regulaminem zwycięzca kwalifikacji trafia na zawodnika, który zajął 50. miejsce, drugi skacze z 49., trzeci z 48. itd. Teoretycznie więc opłaca się zająć jak najwyższe miejsce w kwalifikacjach, by spotkać się z potencjalnie słabszym przeciwnikiem i mieć łatwiejsze zadanie. Wygrany z pary awansuje do drugiej serii, a przegrany pożegna się z rywalizacją, chyba że znajdzie się w gronie pięciu "szczęśliwych przegranych" (tzw. lucky-loser). I już wiemy, z kim w poniedziałek przyjdzie zmierzyć się naszym skoczkom. Dojdzie do pojedynku dwóch Polaków, co oznacza, że w drugiej serii na pewno zobaczymy jednego z Biało-Czerwonych.

Pary KO niedzielnego konkursu w Oberstdorfie:

  • Kamil Stoch - Tomofumi Naito
  • Maciej Kot - Paweł Wąsek
  • Piotr Żyła - Artii Aigro
  • Kacper Tomasiak - Nyko Kytosaho
  • Domen Prevc - Eetu Nousiainen
  • Philipp Raimund - Junshiro Kobayashi
  • Daniel Tschofeing - Roman Koudelka
  • Timi Zajc - Jewhen Marusiak
  • Jan Hoerl - Luca Roth
  • Stephan Embacher - Andreas Isak Langmo
  • Ryoyu Kobayashi - Constantin Schmid
  • Gregor Deschwanden - Kaimar Vagul
  • Anze Lanisek - Ilja Mizerny
  • Johann Andre Forfang - Valentin Foubert
  • Naoki Nakamura - Kevin Bickner
  • Felix Hoffmann - Andreas Wellinger
  • Manuel Fettner - Daniił Wasiliew
  • Halvor Egner Granerud - Simon Ammann
  • Jonas Schuster - Sakutaro Kobayashi
  • Władimir Zografski - Marius Lindvik
  • Jason Colby - Stefan Kraft
  • Kristoffer Eriksen Sundal - Ren Nikaido
  • Pius Paschke - Robin Pedersen
  • Jan Oblak - Anti Aalto
  • Sandro Hauswirth - Maximilian Ortner

