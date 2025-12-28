To już tradycja. W okresie noworocznym uwaga sportowego świata skierowana jest na skoki narciarskie i Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck i Bischofshofen goszczą najlepszych zawodników, którzy walczą o złotego Orła. Zawody wzbudzają wielkie emocje, bo toczą się w formule systemu KO. Skoczkowie podczas konkursów rywalizują w parach wyłanianych na podstawie wyników kwalifikacji. W niedzielne popołudnie odbyły się kwalifikacje do pierwszego konkursu tegorocznego TCS.

Kwalifikacje do TCS za nami. Pięciu Polaków w konkursie

Emocje tradycyjnie rozpoczęły się w Oberstdorfie, a na liście startowej kwalifikacji pojawiło się 68 zawodników. Jako pierwszy z Polaków swój skok oddał Maciej Kot, który poszybował na odległość 126,5 m. Chwilę po nim Paweł Wąsek uzyskał 119,5 m.

Dwaj weterani - Piotr Żyła i Kamil Stoch - osiągnęli odpowiednio 124 m i 130,5 m. Zdecydowanie największe nadzieje polscy kibice wiązali z występem Kacpra Tomasiaka. Rewelacyjny 18-latek, który puka do pierwszej "10" Pucharu Świata skakał jako ostatni z Biało-Czerwonych. Tym razem nie był najlepszy. Osiągnął odległość 124 m.

Taki wyniki oznaczają, że w konkursie zobaczymy wszystkich pięciu Polaków. Najlepszy w kwalifikacjach okazał się Domen Prevc.

Przypomnijmy, że przed rokiem zawody w Oberstdorfie zdominowali Austriacy. Wygrał Daniel Tschofenig przed Stefanem Kraftem i Michaelem Hayboeckiem. Co więcej - miejsca tuż za podium zajęli Jan Hoerl i Maximilian Ortner. W pierwszej piątce mieliśmy więc pięciu Austriaków. Najlepszy z Polaków wowczas był Piotr Żyła, który zajął 14. miejsce.

Niedzielne kwalifikacje wygrał Domen Prevc, wyprzedził Philippa Raimunda i Daniela Tschofeniga. Konkurs odbędzie się w poniedziałek 29 grudnia. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

