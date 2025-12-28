Legenda reaguje na skandal w PŚ. Nie bierze jeńców. "Denerwuje mnie to"

Rozpoczyna się Turniej Czterech Skoczni. Jednym z faworytów do wygrania tego turnieju jest Domen Prevc. Przed tą rywalizacją wrócił temat skandalu z udziałem norweskich skoczków w ubiegłym sezonie Pucharu Świata. Sprawę nagłośnił Jakub Balcerski ze Sport.pl. Tuż przed startem niemiecko-autriackiego cyklu głos zabrała legenda skoków - Sven Hannawald.

Przed startem TCS wraca temat afery z udziałem norweskich skoczków

Niemiec wielokrotnie krytykował norweskich skoczków i nie wierzył w ich tłumaczenia, że Forfang czy Lindvik nie wiedzieli o tym, że "grzebano" przy ich kombinezonach. Teraz Norwegowie zaciekle domagają się, by położyć kres tej sprawie, co powoli im się udaje. Hannavald został zapytany, czy ten skandal wyrządził trwałe szkody wizerunkowe skokom narciarskim.

- Staram się łagodzić szkody wizerunkowe, nie chcąc już komentować tej sprawy. To, co powiedziałem, nadal jest aktualne. Nadal denerwuje mnie to, że osoby zaangażowane w skandal zachowują się, jakby nic się nie stało - oświadczył.

- FIS nałożył karę, ale została ona wykonana latem. To dla mnie bez sensu. Ale kiedy patrzę na sportowców zamieszanych w skandal, to widzę, że czasami oddają dobre skoki, ale nie są na tym samym miejscu w klasyfikacji wyników w zeszłym sezonie. W porządku, do pewnego stopnia pogodziłem się z tym - dodał.

- Na początku Turnieju Czterech Skoczni nie chcę jednak poświęcać temu tematowi zbyt wiele uwagi, ponieważ ostatecznie turniej jest dla mnie o wiele zbyt ważny - zakończył.