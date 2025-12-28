Rusza Turniej Czterech Skoczni. O której zawody w Oberstdorfie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Koniec grudnia i początek stycznia niezmiennie kojarzy się w skokach narciarskich z Turniejem Czterech Skoczni. Nie inaczej jest przy okazji zbliżającej się edycji tych zawodów. Ostatni triumf Polaka w TCS miał miejsce w sezonie 20/21, gdy Kamil Stoch wygrał konkursy w Innsbrucku i Bischofshofen, a w klasyfikacji generalnej pokonał Karla Geigera czy Dawida Kubackiego. Cztery ostatnie edycje Turnieju Czterech Skoczni padały łupem Ryoyu Kobayashiego (dwukrotnie), Halvora Egnera Graneruda oraz Daniela Tschofeniga.

Turniej Czterech Skoczni. Polacy bez Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła

74. Turniej Czterech Skoczni będzie wyjątkowy. Przy okazji tej edycji w kadrze Polski zabraknie Dawida Kubackiego oraz Aleksandra Zniszczoła, którzy nie są w najlepszej formie i obecnie rywalizują na poziomie Pucharu Kontynentalnego. Trener Maciej Maciusiak postawił na pięciu Polaków - Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska oraz Macieja Kota.

Największe nadzieje Polaków są związane z Kacprem Tomasiakiem, który zdobył 202 punkty w tym sezonie Pucharu Świata i zajmuje trzynaste miejsce w klasyfikacji generalnej. Ostatnio Tomasiak zajął piąte miejsce w konkursie PŚ w Engelbergu.

- Ciągle pracujemy nad tym, żeby go mniej świdrowało. I żeby nie dokładał tak w nartach, a po prostu leciał dalej. Tam jest dużo rezerwy, w tej drugiej fazie lotu, bo na progu jest naprawdę wyśmienity. Jest jednym z lepszych na świecie. Nie potrzeba żadnych dużych korekt, Kacper ma oddawać swoje normalne skoki i na ten moment to powinno mu zupełnie wystarczać - mówił trener Maciusiak w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl.

Kogo powinniśmy zatem wskazywać za faworytów do wygrania Turnieju Czterech Skoczni? Najłatwiej będzie wskazać aktualną czołówkę Pucharu Świata, a więc Domena Prevca, Ryoyu Kobayashiego, Anze Laniska, Philippa Raimunda i Rena Nikaido. Z tej piątki TCS wygrywał tylko Ryoyu - dokonał tego aż trzy razy.

Turniej Czterech Skoczni. O której godzinie kwalifikacje w Oberstdorfie?

Kwalifikacje do poniedziałkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni odbędą się w niedzielę o godz. 16:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 i serwisie streamingowym HBO Max. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.