Niemcy nie wpuścili Rosjan na TCS. Jest reakcja

"Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) przychylił się do odwołań ze strony Rosjan oraz Białorusinów. Nakazał Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) dopuszczenie do międzynarodowych zawodów sportowców z obu krajów w roli sportowców neutralnych. Oczywiście wszystko to pod pewnymi warunkami. Zawodnicy nie mogą mieć m.in. jakichkolwiek powiązań z rosyjskimi strukturami wojskowymi. Nie wolno im również popierać agresji na Ukrainę" - pisał w miniony poniedziałek Dawid Franek ze Sport.pl. Tym samym Rosjanie po blisko czterech latach wrócą do rywalizacji w PŚ i to mimo prowadzenia zbrodniczej wojny na Ukrainie.

Dwaj Rosjanie nie wystąpią w zawodach inaugurujących 74. edycję Turnieju Czterech Skoczni

Michaił Nazarow i Danił Sadriejew - ci dwaj Rosjanie zostali zatwierdzni przez FIS do rywalizacji w Pucharze Świata. Czy obaj pojawią się już przy okazji zbliżającej się rywalizacji w Oberstdorfie? Otóż nie. Powód? Brak wiz Schengen.

- Nasi zawodnicy nie mają jeszcze wiz, gdyż dokumenty są w ambasadzie. Dlatego chłopaki na pewno nie dotrą do pierwszego etapu Turnieju Czterech Skoczni. Ale i tak będą w Moskwie. Jeśli otrzymamy wizy do 30 grudnia, to na pewno wyślemy Sadriejewa i Nazarowa na zawody, żeby mogli przejść obowiązkowe skanowanie 3D swoich kombinezonów - poinformował trener rosyjskiej kadry Jewgienij Plechow cytowany przez portal sports.ru. Dodał, że jeśli Rosjanie nie wyrobią się przed zawodami w Garmisch-Partenkirchen, to udadzą się do Innsbrucka. - Najważniejsze to jak najszybciej zdobyć wizy, a potem upewnić się, że zdadzą wszystkie pomiary - podsumował.

W niedzielę 28 grudnia w Oberstdorfie odbędą się kwalifikacje do pierwszego konkursu 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Początek zaplanowany jest na godz. 16:30. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.