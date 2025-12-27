Powrót na stronę główną

Niewiarygodne, co Rosjanie postawili w Moskwie. Teraz mają problem

Rosjanie z zaskakującą inwestycją. W Moskwie pojawiła się wyczekiwana przez lata skocznia narciarska. To nowoczesny obiekt K-75. Efekt finalny robi spore wrażenie, pojawił się jednak pewien problem. Na ten moment trudno oczekiwać zawodów rozgrywanych w Rosji w Pucharze Świata, w związku z tym skocznia może służyć co najwyżej do rywalizacji na szczeblu krajowym.
Kreml, Moskwa
Fot. REUTERS/Anton Vaganov

Rosjanie mieli mocarstwowe plany w skokach narciarskich już kilkanaście lat temu. W 2012 roku Moskwa miała stać się jednym z przystanków Pucharu Świata zarówno u Panów jak również u Pań. Część ówczesnego obiektu spłonęła jednak w pożarze, w związku z czym działania trzeba było przesunąć w czasie. 

Zobacz wideo Norwegowie chcą wojny w skokach! Od razu ruszyli z oskarżeniami

Po latach w Moskwie stanęła nowa skocznia 

Budowa nowego obiektu trwała latami. Starą skocznię rozebrano w 2016 roku. Plany Rosjan przeciągały się w czasie, ale finalnie doczekali się nowej skoczni. Uroczyste otwarcie miało miejsce w czwartek, 25 grudnia. Obiekt K-75 znalazł się na Worobiowych Wzgórzach. W skład całego kompleksu weszły również obiekty K-20 i K-40. 

Ostatnio do startów w Pucharze Świata zostali dopuszczeni Danił Sadriejew i Michaił Nazarow. To właśnie mieszkaniec Moskwy (Nazarow) oddał inauguracyjny skok na zmodernizowanej skoczni. Następnie na obiekcie pojawili się inni reprezentacji Rosji: Danił Sadriejew, Jewgienij Klimow, a także skoczkinie: Aleksandra Kustowa, Elizawieta Mochowa i Ksenia Kabłukowa. 

Zobacz też: Rosjanie wracają do skoków. "Oczywiście pominiemy Polskę". Ależ będzie skandal

Jest spory problem. Skocznia będzie służyć póki co tylko w zawodach krajowych 

Rosjanie zostali w ostatnim czasie co prawda dopuszczeni do startów w Pucharze Świata, ale mówimy o zaledwie dwóch skoczkach (Danił Sadriejew i Michaił Nazarow), w dodatku wciąż obowiązują ich obostrzenia. Rosyjscy sportowcy muszą startować jako zawodnicy neutralni, nie mogą również popierać wojny w Ukrainie i należeć do struktur wojskowych. 

Rywalizacja międzynarodowa na terenie Rosji jest wciąż niemożliwa. Obiekt, który kosztował fortunę może w najbliższym czasie służyć Rosjanom co najwyżej do organizacji zawodów krajowych. Puchar Świata w Moskwie to odległa perspektywa. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!