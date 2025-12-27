Co za występ Kubackiego! Tak zareagował na odsunięcie od kadry

Początek sezonu w Pucharze Świata nie był łatwy dla Aleksandra Zniszczoła i Dawida Kubackiego. Pierwszy z skoczków został wycofany z rywalizacji wśród najlepszych już po Pucharze Świata w Wiśle, po weekendzie w Engelbergu dołączył do niego Kubacki. W sobotę (27 grudnia) doświadczeni skoczkowie wspólnie z Klemensem Joniakiem, Jarosławem Krzakiem i Jakubem Wolnym rywalizowali w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu. Zawody na oficjalnym kanale FIS-u na Youtube skomentował legendarny David Goldstrom.

Świetna pierwsza seria Polaków. Zniszczoł i Kubacki w ścisłej czołówce

Z Polaków od samego początku w Engelbergu najlepiej prezentował się Dawid Kubacki, który wygrał nawet serię próbną. Utytułowany zawodnik niewiele gorzej zaprezentował się w pierwszej serii konkursu. Kubacki znalazł się na 4. miejscu, po skoku na 131,5 metra. Z jeszcze lepszej strony pokazał się Aleksander Zniszczoł, któremu skok na 130 metr dał 3. miejsce. Biało-Czerwonych wyprzedzał duet Austriaków. Przewodzący stawce Markus Mueller i drugi Clemens Leitner. Do drugiej serii awansował też 26. Klemens Joniak.

Kubacki potwierdził klasę. Polak na podium w Engelbergu

W drugiej serii klasę potwierdził Dawid Kubacki. Nasz wybitny zawodnik skoczył 131 metrów, dzięki czemu znalazł się na podium sobotnich zawodów. Polak przegrał tylko z austriackim duetem. Zwycięskim Clemensem Leitnerem i drugim Markusem Muellerem.

Dużo gorzej w serii finałowej spisał się Aleksander Zniszczoł, u którego kolejny raz pojawiły się problemy z regularnością. Polak uzyskał zaledwie 122 metry, co sprawiło, że spadł na 17. miejsce. Poprawił się za to Klemens Joniak, któremu skok na 133 metr pozwolił awansować na 22. lokatę. Kolejny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu, w niedzielę 28 grudnia, o 12:00.

Przed nami 74. Turniej Czterech Skoczni

W niedzielę startuje 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni. Kubackiego i Zniszczoła zabrakło w składzie reprezentacji Polski. Trener Maciej Maciusiak zdecydował, że do rywalizacji przystąpią Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Kwalifikację do konkursu w Oberstdorfie rozpoczną się 28 grudnia, o 16:30.