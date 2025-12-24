Tak Adam Małysz spędza święta. Niewiele osób wie, jakiego jest wyznania

Po weekendzie w Engelbergu najlepsi skoczkowie świata mają świąteczną przerwę, a następnie udadzą sie na TUrniej Czterech Skoczni. Rywalizacja rozpocznie się w Oberstdorfie 29 grudnia, a następnie przeniesie się do Ga-Pa 1 stycznia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa inwestycja Małysza. Kosztowała 25 mln złotych

Tak Adam Małysz spędza święta

Zanim jednak skoczkowie wrócą na belkę startową, odpoczną i spędzą święta z bliskimi. Jednak nie wszystkie osoby związane ze skokami narciarskimi są katolikami. Nawet na polskim podwórku. Innego wyznania jest Adam Małysz, który przed laty w wywiadzie dla RMF FM wyznał, ze wyznaje luteranizm. Z kolei jego żona - Izabela jest katoliczką.

Bartosz Królikowski ze Sport.pl przypominał niedawno na łamach serwisu, iż ślub Małyszów był ekumeniczny, czyli po prostu łączący tradycje obu wyznań. "Co ciekawe, taka odmienność w ich małżeństwie nie jest jedynym takim przypadkiem w rodzinie Małyszów. Dotyczy to niemalże każdego pokolenia. Teść naszego mistrza był ewangelikiem, podobnie jak jego zięć. Tymczasem zarówno teściowa, jak i córka Małysza są katoliczkami" - informował dziennikarz Sport.pl.

Jak więc wyglądają święta w domu Małyszów? Jakiś czas temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradził, że mają choinkę, 12 potraw na stole, ale są pewne różnice. - W przeciwieństwie do katolików, my możemy jeść mięso w Wigilię. Jak miałem wigilię w domu rodzinnym to jadłem mięso. Ale teraz przekonałem się do karpia, bo nie ma w nim ości - mówił wówczas.

Zobacz też: Rosjanie wracają do skoków. "Oczywiście pominiemy Polskę". Ależ będzie skandal

- U nas w domu zazwyczaj była pieczona kaczka, ale wiem, że to różnie jest. Bywa kurczak, niektórzy jedzą kotlety - dodał.

Adam Małysz o Bożym Narodzeniu: istotą jest magia świąt

W rozmowie z PAP, na którą powołuje się "Przegląd Sportowy", Adam Małysz zdradził, że Boże Narodzenie to zawsze było najpiękniejsze święto związane z rodzinnie spędzonym czasem.

"Wspólne kolędowanie, kolacje wigilijne i radość z narodzin Chrystusa jest tym, co istotne. Staramy się, aby nadal było to dla naszej rodziny ważne święto. Dla małych dzieci, istotą jest magia świąt - choinka, słodycze, prezenty. W wieku kilkunastu lat prezenty zyskują na wadze, ale po wejściu w dorosłość znów skupiamy się na magii i nastroju świąt" - powiedział w 2012 roku (cyt. za Onetem).

Adam Małysz zakończył karierę skoczka narciarskiego w 2011 roku. Później postanowił spróbować swoich sił w Rajdzie Dakar. Od 2022 roku jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.