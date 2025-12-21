Powrót na stronę główną

Oto skład Polski na Turniej Czterech Skoczni. Legenda skreślona

Ujawniono nazwiska pięciu polskich skoczków, którzy będą walczyć podczas 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Trener Maciej Maciusiak do ostatniej chwili czekał z ogłoszeniem składu na ten prestiżowy cykl. Wyniki Polaków w ostatnich konkursach sugerowały, że może dojść do poważniejszych roszad. I rzeczywiście - Maciusiak skreślił Dawida Kubackiego!
Trener polskich skoczków Maciej Maciusiak był pytany już w sobotę, czy ma wybrany skład na Turniej Czterech Skoczni. Ale decyzję odkładał w czasie. Najpierw czekał do niedzielnego konkursu, jak się on potoczy (cała szóstka w konkursie, czterech w punktach). Po zawodach mówił w wywiadzie dla Eurosportu, że jeszcze potrzebuje czasu na rozmowy z zawodnikami.

Znamy nazwiska skoczków, którzy pojadą na TCS

Wiadomo, że Polska będzie miała pięciu reprezentantów podczas nadchodzącej edycji TCS. W porównaniu z ostatnimi konkursami Pucharu Świata straciła jedno miejsce. Maciusiak musiał zatem kogoś odrzucić.

Polski Związek Narciarski poinformował po konkursie w Engelbergu o decyzji trenera. Powołanie na prestiżowy niemiecko-austriacki cykl otrzymali Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Skreślony został za to Dawid Kubacki!

Po sobocie można było w ciemno zakładać, że na tej liście znajdą się Tomasiak, Stoch i Żyła. Rewelacyjny nastolatek stał się liderem kadry i zadziwiał wszystkich podczas każdego weekendu Pucharu Świata. Stoch miał przyzwoite pierwsze konkursy. Potem nieco obniżył loty, ale i tak regularnie punktował. Z kolei Żyła przebudził się w grudniu, od zawodów w Wiśle potrafi pozytywnie zaskoczyć.

Walka toczyła się zatem o pozostałe dwa miejsca, szanse mieli Maciej Kot, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł. Kot był w stanie awansować do konkursów, oddawać niezłe skoki i zdobywać punkty PŚ. Wąsek odrodził się w niedzielę, kiedy zajął 13. miejsce, a w pierwszej serii skoczył 134 metry. Potrzebował takiego przełamania. Joniak zrobił dobre wrażenie na Pucharze Kontynentalnym w Kuusamo, gdzie zajął piąte i siódme miejsce. Ale Maciusiak uznał, że jego potencjał przyda się bardziej na PK w Engelbergu po świętach Bożego Narodzenia.

W gorszym położeniu byli Kubacki i Zniszczoł. Kubacki spisywał się coraz gorzej z konkursu na konkurs i tracił argumenty, by pozostać w kadrze. W Engelbergu nie zapunktował jako jedyny z Polaków, to przesądziło o ostatecznej decyzji. Zniszczoł miał iluzoryczne szanse. Nie punktował, dlatego został przesunięty do PK. Co prawda był na 15. i dziesiątej pozycji w Kuusamo, ale nie pomógł w utrzymaniu miejsca dla szóstego zawodnika z Polski w PŚ.

Kubacki został odesłany do rywalizacji w PK w Engelbergu. Jak wyliczył Adam Bucholz, będzie jego pierwszy start na zapleczu Pucharu Świata od prawie dziesięciu lat.

Turniej Czterech Skoczni tradycyjnie rozpocznie się 29 grudnia w Oberstdorfie. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje do zawodów, wyłonią one pary, które będą rywalizować w pierwszej serii rozgrywanej w systemie KO.

