Przed niedzielnym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu liderem klasyfikacji generalnej był Domen Prevc, który wyprzedzał Ryoyu Kobayashiego i Anze Laniska. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest z kolei Kacper Tomasiak, który plasuje się na 16. pozycji. To właśnie w nim polscy kibice pokładali największe nadzieje. Zwłaszcza, że w kwalifikacjach zajął wysokie trzecie miejsce.

Tomasiak o włos od podium. Loteryjny konkurs w Engelbergu

Engelberg to miejsce, które polskim kibicom kojarzy się z sukcesami. Wygrywali tutaj Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, a nawet Jan Ziobro. Mimo będącego w dobrej formie Tomasiaka nikt nie nastawiał się, że w 2025 roku dojdzie do powtórki z przeszłości.

Warto dodać, że zwłaszcza początek pierwszej serii niedzielnych zawodów był rozgrywany w mozolnym tempie. Warunki nie pozwalały na płynny przebieg konkursu. Jako pierwszy z Polaków na belce startowej pojawił się Paweł Wąsek. Skoczył nadspodziewanie dobrze - 134 metry - i znalazł się w drugiej serii konkursu. W jego ślady nie poszedł Dawid Kubacki. Skoczył 119 metrów - podobnie jak Maciej Kot, choć ich łączna nota była różna. Kot w czołowej "30" się znalazł, Kubacki niestety już nie.

Przed skokami Piotra Żyły i Kamila Stocha pojawiły się kolejne problemy z wiatrem. Przy niekorzystnych warunkach Żyła skoczył zaledwie 116,5 metra, a Stoch osiągnął odległość 120,5 metra. Pierwszy niestety nie znalazł się w czołowej "30", zaś drugi mógł cieszyć się z obecności w gronie punktujących zawodników.

Udaną próbę - kolejną w tym sezonie - mógł świętować rewelacyjny Kacper Tomasiak. Skoczył 131 metrów i po swojej próbie ustępował tylko Johannowi Andre Forfangowi. Do Norwega tracił 0,1 punktu.

Dość nieoczekiwanie bohaterem pierwszej serii został Stephan Embacher, który skoczył 145 metrów i pobił rekord skoczni. Tak daleki skok wcale nie dał mu jednak eksponowanej pozycji. Po próbach 50 zawodników zajmował dopiero 12. miejsce.

Rwana pierwsza seria zakończyła się znakomicie dla Polaków. Tomasiak był czwarty i do liderujących ex aequo Prevca i Raimunda tracił tylko 1,7 pkt. Do podium zaledwie 0,1 pkt. W czołowej dziesiątce plasował się też Paweł Wąsek. W gronie punktujących znaleźli się też Stoch (21.) i Kot (27.).

Druga seria - nie bez problemów - ale się odbyła. Trudno mówić o tym, by warunki dla wszystkich zawodników były równe. Maciej Kot skoczył 121,5 m i w finalnym rozrachunku dało mu to 27. miejsce. Stoch poszybował pół metra dalej niż w pierwszej serii (121 m). Dzięki tej próbie w niedzielnym konkursie zajął 18. miejsce, poprawiając się względem początku zawodów.

Dziesiątego miejsca, które zajmował pierwszej serii, nie utrzymał Paweł Wąsek. Skok na odległość 127 metrów pozwolił mu uplasować się na 13. pozycji. Finał okazał się szczęśliwy dla Kacpra Tomasiaka, który osiągnął odległość 126,5 metrów i uplasował się na piątej pozycji. Konkurs wygrał Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził Domena Prevca i Felixa Hofmanna.

Wyniki niedzielnego konkursu PŚ w Engelbergu: