Kapitalny skok Tomasiaka w Engelbergu. Polak na podium!

Sześciu Polaków zakwalifikowało się do drugiego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. W kwalifikacjach najlepiej z Biało-Czerwonych skoczył Kacper Tomasiak, który bardzo długo był liderem, a ostatecznie zajął znakomite, trzecie miejsce!
Kacper Tomasiak
Na starcie kwalifikacji stanęło sześciu Polaków - Paweł Wąsek, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch oraz Kacper Tomasiak (właśnie w takiej kolejności). Od początku rozgrywane były one w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Niektórzy skoczkowie mieli dodawane za niekorzystny wiatr nawet blisko 40 punktów! Polscy kibice liczyli, że tym razem wszyscy Biało-Czerwoni awansują do konkursu. W piątek nie udało się to Wąskowi.

Świetny skok Kacpra Tomasiaka w kwalifikacjach w Engelbergu

Tym razem z awansu cieszyli się wszyscy Polacy. Zdecydowanie najlepiej spisał się 18-letni Kacper Tomasiak. Polak w trudnych warunkach skoczył aż 136 metrów i po skokach aż 59 zawodników był liderem! Wyprzedził go dopiero Niemiec Felix Hoffmann. 

To jednak nie koniec świetnych wiadomości, bo Tomasiak ostatecznie zajął trzecie miejsce, najwyższe w swojej karierze. Teraz wszyscy polscy kibice będą liczyć, by powtórzył ten występ w konkursie. 

Żaden z pozostałych Polaków nie był nawet w najlepszej "20" kwalifikacji. Kamil Stoch zajął 29. miejsce. Ledwo co, kwalifikacje przebrnął Piotr Żyła, który był dopiero 47. 

Konkurs rozpocznie się o godz. 16. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Najlepsza "10" kwalifikacji: 

  1. Felix Hoffmann - 138,5 - 149.8
  2. Domen Prevc - 137,5 - 148.8
  3. Kacper Tomasiak - 136 - 146.9
  4. Johann Andre Forfang - 137,5 - 145.9
  5. Stephan Embacher - 132,5 - 145.9
  6. Stefan Kraft - 135 - 144.9
  7. Timi Zajc - 134,5 - 140.6
  8. Raimund - 136 - 140.2
  9. Marius Lindvik - 128,5 - 139.4
  10. Sakutaro Kobayashi - 140 - 139.3
  • ... 29. Kamil Stoch - 120,5 - 125.8. 
  • ... 33. Maciej Kot - 123 - 124.3
  • ... 39. Dawid Kubacki - 119 - 20.6
  • ... 44. Paweł Wąsek - 116 - 116.8
  • ... 47. Piotr Żyła - 113 - 115

