Na starcie kwalifikacji stanęło sześciu Polaków - Paweł Wąsek, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch oraz Kacper Tomasiak (właśnie w takiej kolejności). Od początku rozgrywane były one w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Niektórzy skoczkowie mieli dodawane za niekorzystny wiatr nawet blisko 40 punktów! Polscy kibice liczyli, że tym razem wszyscy Biało-Czerwoni awansują do konkursu. W piątek nie udało się to Wąskowi.
Tym razem z awansu cieszyli się wszyscy Polacy. Zdecydowanie najlepiej spisał się 18-letni Kacper Tomasiak. Polak w trudnych warunkach skoczył aż 136 metrów i po skokach aż 59 zawodników był liderem! Wyprzedził go dopiero Niemiec Felix Hoffmann.
To jednak nie koniec świetnych wiadomości, bo Tomasiak ostatecznie zajął trzecie miejsce, najwyższe w swojej karierze. Teraz wszyscy polscy kibice będą liczyć, by powtórzył ten występ w konkursie.
Żaden z pozostałych Polaków nie był nawet w najlepszej "20" kwalifikacji. Kamil Stoch zajął 29. miejsce. Ledwo co, kwalifikacje przebrnął Piotr Żyła, który był dopiero 47.
Konkurs rozpocznie się o godz. 16.