Na starcie kwalifikacji stanęło sześciu Polaków - Paweł Wąsek, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch oraz Kacper Tomasiak (właśnie w takiej kolejności). Od początku rozgrywane były one w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Niektórzy skoczkowie mieli dodawane za niekorzystny wiatr nawet blisko 40 punktów! Polscy kibice liczyli, że tym razem wszyscy Biało-Czerwoni awansują do konkursu. W piątek nie udało się to Wąskowi.

Świetny skok Kacpra Tomasiaka w kwalifikacjach w Engelbergu

Tym razem z awansu cieszyli się wszyscy Polacy. Zdecydowanie najlepiej spisał się 18-letni Kacper Tomasiak. Polak w trudnych warunkach skoczył aż 136 metrów i po skokach aż 59 zawodników był liderem! Wyprzedził go dopiero Niemiec Felix Hoffmann.

To jednak nie koniec świetnych wiadomości, bo Tomasiak ostatecznie zajął trzecie miejsce, najwyższe w swojej karierze. Teraz wszyscy polscy kibice będą liczyć, by powtórzył ten występ w konkursie.

Żaden z pozostałych Polaków nie był nawet w najlepszej "20" kwalifikacji. Kamil Stoch zajął 29. miejsce. Ledwo co, kwalifikacje przebrnął Piotr Żyła, który był dopiero 47.

Najlepsza "10" kwalifikacji:

Felix Hoffmann - 138,5 - 149.8 Domen Prevc - 137,5 - 148.8 Kacper Tomasiak - 136 - 146.9 Johann Andre Forfang - 137,5 - 145.9 Stephan Embacher - 132,5 - 145.9 Stefan Kraft - 135 - 144.9 Timi Zajc - 134,5 - 140.6 Raimund - 136 - 140.2 Marius Lindvik - 128,5 - 139.4 Sakutaro Kobayashi - 140 - 139.3