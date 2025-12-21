Na takie wieści z Engelbergu czekaliśmy! Polka wyrównała rekord!

Nika Prevc, tak jak w sobotę, tak w niedzielę też wygrała kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata pań w Engelbergu (HS140). Reprezentantka Słowenii skoczyła 131,5 metra. Anna Twardosz po skoku na odległość 105 metrów zajęła 30. miejsce i jako jedyna awansowała do konkursu. W kwalifikacjach odpadły Pola Bełtowska (104 metry i 45. pozycja) oraz Nicole Konderla-Juroszek (89,5 metra i 49. miejsce).

Niesamowity konkurs Niki Prevc

W konkursie Anna Twardosz spisała się zdecydowanie lepiej. Polka skoczyła 118 metrów (107,7 punktu) i od razu zapewniła sobie udział w drugiej serii. Tym samym wyrównała wynik z zeszłego sezonu, najlepszego w historii polskich kobiecych skoków i w dziesiątym z rzędu konkursie była w najlepszej "30".

Twardosz po pierwszej serii była 19. Prowadziła Norweżka Anna Odine Stroem (132,5 metra) przed Niką Prevc (128,5 metra) i Austriaczką Lisą Eder (130). Liderka Pucharu Świata - Japonka Nozomi Maruyama była dopiero 14. (112 metrów).

W drugiej serii w trudnych warunkach atmosferycznych Twardosz wylądowała na 110 metrze. Dostała aż 16,9 punktu za niekorzystny wiatr, ale słabe noty za styl (trzy 15,5 i dwie 16). Po swoim skoku była na trzecim miejscu, a ostatecznie zajęła 21. pozycję.

Z walki o wygraną wyłączyła się trzecia po pierwszej serii - Lisą Eder, która skoczyła tylko 115 metrów. Po chwili kapitalnie spisała się Nika Prevc, lądując na 136 metrze! Słowenka znokautowała konkurencję. Liderkę po pierwszym skoku, Stroem wyprzedziła o 17 punktów, a trzecią w końcowej klasyfikacji - Niemkę Katharinę Schmid aż o ponad 36 punktów.

Najlepsza "10" konkursu w Engelbergu:

Nika Prevc (Słowenia, 128,5 metra i 136 - nota 284.1) Anna Odine Stroem (Norwegia, 132,5 i 125 - 267,4 Katharina Schmid (Niemcy, 127 i 134,5 - 247.9) Agnes Reisch (Niemcy, 125 i 131 - 247.5) Yuka Seto (Japonia, 126 i 132 - 239,9) Nozomi Maruyama (Japonia, 112 i 131,5 - 239.6) Abigail Strate (Kanada, 128,5 i 129,5 - 238.6) Lisa Eder (Austria, 130 i 115 - 238.2) Selina Freitag (Niemcy, 123,5 i 138 - 231.7) Heidi Dyhre Traaserud (Norwegia, 127,5 i 131,5 - 231.2)