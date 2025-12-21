"Nie da się tak skakać". Małysz wypalił wprost o jednym z Polaków

Za nami dziesięć konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2025/26. W aż sześciu przypadkach najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w zawodach był 18-letni Kacper Tomasiak. A przecież mówimy o skoczku, który zalicza debiutancką kampanię w imprezach tej rangi. Postawa Tomasiaka jest jednym z nielicznych powodów do radości dla polskich kibiców. Obecnie poniżej oczekiwań prezentuje się m.in. Dawid Kubacki.

Najpierw Maciusiak, później Małysz. "Nie da się tak skakać"

W sobotę 35-latek spisał się bardzo słabo. W pierwszym konkursie Pucharu Świata w Engelbergu zajął dopiero 44. miejsce. Otwarcie na łamach Eurosportu skrytykował go nawet trener Maciej Maciusiak, który dotychczas starał się publicznie nie mówić nic negatywnego o swoich podopiecznych.

- Zaskoczeniem na minus na pewno Dawid Kubacki. Miał jasną wizję, co ma zrobić, w próbnym skoku wyszło, miał to powtórzyć. Widać presję, że chłopaki chcą więcej, a w skokach czasem to "więcej" znaczy gorzej. Dawid zepsuł ten skok, szkoda, bo u reszty plan zrealizowany - powiedział Maciusiak w rozmowie z Eurosportem po konkursie.

Rozczarowany postawą utytułowanego zawodnika był także Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego zdaje sobie sprawę z faktu, że Kubacki jest daleko od optymalnej formy. To z kolei sprawia, że trudno myśleć o tym, by zakwalifikował się do wyjazdu na igrzyska olimpijskie, które odbędą się w lutym.

- Nie da się skakać tak, jak Dawid to dzisiaj pokazał, szczególnie w tej jednej serii. Tak jak mówiłem - trzeba czymś zaryzykować i kiedy zadziała, trzeba to utrwalić. Problem w tym, że brakuje czasu - podkreślił Małysz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

- Tylko prawda jest taka, że czwarte miejsce na igrzyska się oddala, więc pytanie, czy nie warto potrenować gdzieś na spokojnie. Zaznaczam jednak od razu, że to są decyzje trenerów - dodał.

Tomasiak najlepszym z Polaków. Kubacki bez szaleństw

Aktualnie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata spośród Biało-Czerwonych najlepiej wygląda Tomasiak, co nie jest rzecz jasna zaskoczeniem. Zajmuje 16. lokatę z dorobkiem 157 punktów.

Przed Kubackim mamy jeszcze dwóch Polaków - Kamil Stoch plasuje się na 23. miejscu (97 pkt), a tylko "oczko" traci do niego 25. Piotr Żyła. Kubacki jest natomiast sklasyfikowany na 35. pozycji (31 pkt). W dwóch przypadkach nie awansował nawet do konkursu.