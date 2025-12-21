PŚ w Engelbergu. O której skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W ten weekend najlepsi skoczkowie świata przenieśli się do Engelbergu. To ostatnie zmagania przed Turniejem Czterech Skoczni. W sobotę odbył się pierwszy konkurs indywidualny. Po raz piąty z rzędu w tym sezonie triumfował Domen Prevc. A jak zaprezentowali się Polacy? Bardzo przeciętnie. Paweł Wąsek w ogóle nie wystąpił tego dnia, bo nie zakwalifikował się do konkursu. Do drugiej serii nie awansowali z kolei Dawid Kubacki i Maciej Kot. Jedynie punkty zgarnęli Kamil Stoch - 22. -, Piotr Żyła - 17. - oraz Kacper Tomasiak - 13. Znów najmłodszy z kadrowiczów zajął najwyższe miejsce.

Puchar Świata w Engelbergu. Ostatnia szansa na wywalczenie miejsca w TCS

"Ależ szkoda tego, że w pierwszej serii sobotniego konkursu w Engelbergu Kacper Tomasiak trafił na bardzo trudne warunki. Polak zajął 13. miejsce, awansując aż o dziewięć pozycji po skoku w finałowej rundzie. On plasowałby go w najlepszej '10'" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl. Szansę na to, by pokazać się z dobrej strony zarówno w pierwszej, jak i w drugiej serii 18-latek może otrzymać już w niedzielę.

To właśnie dziś odbędzie się drugi konkurs indywidualny w Szwajcarii. Poprzedzą go kwalifikacje. Przystąpi do nich aż sześciu Biało-Czerwonych. Będzie to ostatni raz, przynajmniej na razie, kiedy tak duża grupa naszych rodaków wystartuje w kwalifikacjach. Od kolejnego weekendu będzie to pięć osób, ponieważ Polska straciła jedno miejsce.

Niedzielny konkurs w Engelbergu będzie też ostatnim przed Turniejem Czterech Skoczni i niewykluczone, że zadecyduje o tym, kto na niemiecko-autriacki event pojedzie. Wydaje się, że pewni miejsca mogą być Tomasiak, Stoch i Żyła. A co z pozostałymi? - Zobaczymy, jutro mamy zawody, także nie chcę wywierać presji na zawodnikach. Oczywiście każdy wie, że tracimy jedno miejsce przez Puchar Kontynentalny, nie mamy tej dodatkowej kwoty. Decyzje na pewno zapadną jutro, ale mają po prostu skakać normalnie - mówił Maciej Maciusiak.

Puchar Świata Engelberg. O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata na skoczni w Engelbergu odbędzie się w niedzielę 21 grudnia. Początek o godzinie 16:00. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1 i TVN. Stream będzie dostępny na HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. O 14:30 ruszą z kolei kwalifikacje.