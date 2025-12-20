Polskie skoki czekały na to 2111 dni! Jest rekord

122,5 i 114 metrów - te odległości dały Twardosz 21. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata skoczkiń w Engelbergu. Szkoda, że nie utrzymała 16. pozycji zajmowanej po pierwszej serii. W takim wypadku wyrównałaby swój drugi najlepszy wynik w tym sezonie, ale to i tak kolejny solidny rezultat Polki w trakcie olimpijskiej zimy. Twardosz skacze regularnie - tak jak jeszcze żadna polska skoczkini do tej pory.

Już 98 punktów Anny Twardosz. To nowy rekord

Dzięki tej regularności Twardosz bije kolejne rekordowe wyniki w historii kobiecych skoków w Polsce. Ostatnio w Klingenthal biła najlepszą serię konkursów z punktami z rzędu w jednym sezonie - i właśnie wyśrubowała ją do dziewięciu.

Jednak w sobotę w Engelbergu osiągnęła też inny tego typu rezultat. Tej zimy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zgromadziła już 98 punktów - w Engelbergu dołożyła dziesięć. To więcej niż do tej pory najlepsza Polka w historii.

Kinga Rajda w sezonie 2019/2020 zgromadziła łącznie 93 punkty, więc Twardosz do przeskoczenia jej już w Szwajcarii potrzebowała zdobycia pięciu punktów. Zgromadziła ich dwa razy więcej i to jej wynik jest teraz najlepszy. Konkurs, który kończył tamten sezon Rajdy - zawody z 10 marca w Lillehammer - odbył się dokładnie 2111 dni temu. Na nową rekordzistkę polskie skoki czekały zatem ponad pięć lat i dziewięć miesięcy.

W niedzielę może być już "setka". A w "generalce" jest Top20

Dla Twardosz to oczywiście najlepszy wynik w karierze - już o 18 punktów lepszy niż ten z zeszłego sezonu, do tej pory najwyższy w PŚ. A to przecież dopiero pierwsza część tej zimy. Do końca sezonu pozostały aż 23 konkursy.

A jeśli w niedzielę Twardosz zajmie co najmniej 29. miejsce, to jako pierwsza Polka dobije do granicy 100 punktów w "generalce" PŚ.

Po sobotnich zawodach w klasyfikacji jest na 19. pozycji - niestety spadła na nią ze względu na świetny występ Japonki Ringo Miyajimy, która była 13. i zdobyła 20 punktów. Nad Twardosz ma sześć punktów przewagi. Goniąca Polkę 20. Annika Sieff, która sobotni konkurs skończyła jedno miejsce za Twardosz, traci do niej cztery punkty.

Cieszy, że w zawodach w Szwajcarii, zwłaszcza w pierwszej serii, Twardosz sporo punktów zyskała na notach za styl. Dostała za swój skok 51 punktów od sędziów - wtedy więcej otrzymały tylko trzy zawodniczki: Anna Odine Stroem z Norwegii (53,5 punktu), Niemka Agnes Reisch (52,5 pkt) i wspomniana Miyajima (51,5 pkt). Polka nigdy nie miała większych problemów z lądowaniem, a w ostatnich miesiącach coraz lepiej wygląda w trakcie lotu, ale wreszcie zaczęło być to dostrzegane przez sędziów. I, co najważniejsze, uwzględniane w przyznawanych jej notach.

Miejmy nadzieję, że równie dobrze stylowo, ale i daleko, Twardosz będzie skakać też w niedzielę. I że swoje wyniki poprawią pozostałe polskie zawodniczki. Co prawda, u Nicole Konderli-Juroszek przyszedł pewien postęp - wreszcie przeszła kwalifikacje. W pierwszej serii była już jednak ostatnia, zakończyła konkurs na 40. miejscu. Pola Bełtowska nie awansowała do zawodów, zajmując 46. miejsce w kwalifikacjach.

Kolejna szansa dla Polek w niedzielę. Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 10:15, a początek konkursu na 11:30. Sobotnie zawody wygrała Japonka Nozomi Maruyama przed Niką Prevc ze Słowenii i Norweżką Anną Odine Stroem.