PŚ w Engelbergu. O której skoki w sobotę? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po dziewięciu konkursach indywidualnych Pucharu Świata polscy kibice wciąż czekają na skoczka, który zbliży się do podium zawodów. Wyniki kadry prowadzonej przez Macieja Maciusiaka nie zachwycają, a więcej razy niż Biało-Czerwoni w czołowej dziesiątce poszczególnych konkursów meldowali się Francuz Valentin Foubert i Bułgar Władimir Zografski.

Puchar Świata w Engelbergu szansą na przełamanie? Dziś konkurs indywidualny

Gdzie jednak ma przyjść poprawa, jeśli nie w ukochanym przez naszych reprezentantów szwajcarskim Engelbergu? Nasi skoczkowie do tej pory w ramach zawodów na Gross-Titlis-Schanze stawali na podium 23-krotnie, zaś aż pięciokrotnie wygrywali za sprawą Adama Małysza (2001), Jana Ziobry (2013), Kamila Stocha (2013 i 2019) oraz Dawida Kubackiego (2022). W sobotnim konkursie szansę na powtórkę z rozrywki będzie miało dwóch ostatnich wymienionych zawodników.

Oprócz Stocha i Kubackiego kwalifikację uzyskali Kacper Tomasiak, Piotr Żyła i Maciej Kot. Paweł Wąsek z rezultatem 112,5 metra nie dostał się do konkursu - w piątek zajął dopiero 55. miejsce. Najlepiej z kolei spisał się Tomasiak, który zameldował się na 10. lokacie z odległością 130,5 metra. Sesję kwalifikacyjną wygrał Niemiec, Felix Hoffmann.

- Jestem tutaj - w miejscu, o którym mówiłem bardzo dobrze i zdania nie zmieniam. Uwielbiam tu przyjeżdżać, lubię to miejsce i tę skocznię. Mam stąd wiele dobrych wspomnień, które dają mi dobrą energię. Natomiast skoki są, jakie są, i z tym też trzeba się zmierzyć. Nic nie mogę obiecać, mogę tylko powiedzieć, że spróbuję zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć klucz do lepszego skakania. Czy to się powiedzie - nie wiem, ale skoro tu jestem, zrobię, co będę mógł - stwierdził po kwalifikacjach Kamil Stoch cytowany przez portal "Skijumping.pl".

Puchar Świata w Engelbergu. O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, RELACJA, WYNIKI]

W sobotę 20 grudnia odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny w Engelbergu. Poprzedzi go seria próbna, która rozpocznie się o godz. 15:00. Początek konkursu z kolei zaplanowano na godzinę 16:00. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzą TVN i Eurosport 1. Stream będzie dostępny na HBO Max. Na relację tekstową LIVE zapraszamy na naszą stronę główną Sport.pl oraz do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

