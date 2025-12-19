Brawo Kacper Tomasiak! A reszta Polaków? Coraz trudniej w to uwierzyć

Domen Prevc jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wyprzedzając Ryoyu Kobayashiego i Anze Laniska. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest z kolei Kacper Tomasiak, który plasuje się na 16. pozycji. On, a także inni polscy skoczkowie pojawili się w szwajcarskim Engelbergu. To właśnie tutaj zawitał Puchar Świata w skokach narciarskich. W piątek odbyły się dwa treningi.

Tomasiak znów błysnął. Szkoda, że tylko on

Polscy kibice mają dobre wspomnienie z Engelberga. Wygrywali tu: Adam Małysz (2001), Jan Ziobro (2013), Kamil Stoch (2013, 2019) i Dawid Kubacki (2022). W tym roku trudno upatrywać widoków na powtórkę. Mimo tego fani nad Wisłą wierzą, że Biało-Czerwoni spiszą się dobrze.

W piątkowych dwóch seriach treningowych najbardziej mogli być zadowoleni z postawy Kacpra Tomasiaka. Rewelacyjny debiutant w pierwszym treningu skoczył 127 metrów i zajął wysokie, siódme miejsce. Niestety wyniki pozostałych Polaków były dalekie od zadowalających. Żaden z nich nie znalazł się w czołowej "30". Dawid Kubacki skoczył 128,5 metrów i był (31.), zaś Maciej Kot po skoku na odległość 119 metrów i Piotr Żyła, który osiągnął odległość 106,5 metra zajęli ex aequo 52. miejsce.

Kamil Stoch nie osiągnął nawet 100 metrów (98,5 m) i był 61. miejscu, a Paweł Wąsek, skacząc 103 metry zajął 66. pozycję.

W drugim treningu znów najlepszy z Polaków był Tomasiak (12. miejsce, 132,5 m). Następni w kolejności byli: Piotr Żyła (128,5 m), Maciej Kot (127 m), Kamil Stoch (124 m), Paweł Wąsek (125 m) i Dawid Kubacki (125,5 m)

A kto był najlepszy w obu sesjach treningowych? W pierwszej triumfował Niemiec Felix Hofmann (140,5 m), wyprzedzając Słoweńca Domena Prevca (137 m) i Austriaka Jana Hoerla (137,5 m). W drugiej najlepsi byli Hoffmann (140 m), Prevc (129 m) i Johann Andre Forfang z Norwegii (135 m).

Wyniki I treningu przed kwalifikacjami PŚ w Engelbergu:

1. Felix Hofmann - 140,5 m

2. Domen Prevc - 137 m

3. Jan Hoerl - 137,5 m

....

7. Kacper Tomasiak - 127 m

31. Dawid Kubacki - 128,5 m

52. Maciej Kot - 119 m

52. Piotr Żyła - 106,5 m

61. Kamil Stoch - 98 m

66. Paweł Wąsek - 66 m

Wyniki II treningu przed kwalifikacjami PŚ w Engelbergu: