Brawo Kacper Tomasiak! A reszta Polaków? Coraz trudniej w to uwierzyć

Skoki narciarskie zawitały do Engelbergu. Szwajcarskie miasto tradycyjnie gości zawodników w Pucharze Świata przed zbliżąjącym się wielkimi krokami Turniejem Czterech Skoczni. W piatkowe popołudnie odbyły się dwa treningi. Jak poszło reprezentantom Polski?
Domen Prevc jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wyprzedzając Ryoyu Kobayashiego i Anze Laniska. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest z kolei Kacper Tomasiak, który plasuje się na 16. pozycji. On, a także inni polscy skoczkowie pojawili się w szwajcarskim Engelbergu. To właśnie tutaj zawitał Puchar Świata w skokach narciarskich. W piątek odbyły się dwa treningi.

Tomasiak znów błysnął. Szkoda, że tylko on

Polscy kibice mają dobre wspomnienie z Engelberga. Wygrywali tu: Adam Małysz (2001), Jan Ziobro (2013), Kamil Stoch (2013, 2019) i Dawid Kubacki (2022). W tym roku trudno upatrywać widoków na powtórkę. Mimo tego fani nad Wisłą wierzą, że Biało-Czerwoni spiszą się dobrze.

W piątkowych dwóch seriach treningowych najbardziej mogli być zadowoleni z postawy Kacpra Tomasiaka. Rewelacyjny debiutant w pierwszym treningu skoczył 127 metrów i zajął wysokie, siódme miejsce. Niestety wyniki pozostałych Polaków były dalekie od zadowalających. Żaden z nich nie znalazł się w czołowej "30". Dawid Kubacki skoczył 128,5 metrów i był (31.), zaś Maciej Kot po skoku na odległość 119 metrów i Piotr Żyła, który osiągnął odległość 106,5 metra zajęli ex aequo 52. miejsce. 

Kamil Stoch nie osiągnął nawet 100 metrów (98,5 m) i był 61. miejscu, a Paweł Wąsek, skacząc 103 metry zajął 66. pozycję.

W drugim treningu znów najlepszy z Polaków był Tomasiak (12. miejsce, 132,5 m). Następni w kolejności byli: Piotr Żyła (128,5 m), Maciej Kot (127 m), Kamil Stoch (124 m), Paweł Wąsek (125 m) i Dawid Kubacki (125,5 m)

A kto był najlepszy w obu sesjach treningowych? W pierwszej triumfował Niemiec Felix Hofmann (140,5 m), wyprzedzając Słoweńca Domena Prevca (137 m) i Austriaka Jana Hoerla (137,5 m). W drugiej najlepsi byli Hoffmann (140 m), Prevc (129 m) i Johann Andre Forfang z Norwegii (135 m).

Wyniki I treningu przed kwalifikacjami PŚ w Engelbergu:

  • 1. Felix Hofmann - 140,5 m
  • 2. Domen Prevc - 137 m
  • 3. Jan Hoerl - 137,5 m
  • ....
  • 7. Kacper Tomasiak - 127 m
  • 31. Dawid Kubacki - 128,5 m
  • 52. Maciej Kot - 119 m
  • 52. Piotr Żyła - 106,5 m
  • 61. Kamil Stoch - 98 m
  • 66. Paweł Wąsek - 66 m

Wyniki II treningu przed kwalifikacjami PŚ w Engelbergu:

  • 1. Felix Hofmann - 140 m
  • 2. Domen Prevc - 129 m
  • 3. Johann Andre Forfang - 135 m
  • ...
  • 13. Kacper Tomasiak -132,5 m
  • 20. Piotr Żyła - 128,5 m
  • 26. Maciej Kot - 127 m
  • 43. Kamil Stoch - 124 m
  • 44. Paweł Wąsek - 125 m
  • 49. Dawid Kubacki - 125,5 m

