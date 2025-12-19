PŚ w Engelbergu. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

- Pojedyncze skoki pozwalają walczyć z najlepszymi, tylko na razie nie jesteśmy w stanie ustabilizować poziomu. My niestety popełniając błędy, mamy problem, by dostać się do finału. Przy tak wyrównanej stawce decydują niuanse - podkreślał Maciej Kot w rozmowie ze skijumping.pl. Tak podsumował, to co dzieje się aktualnie z polskimi skoczkami. A sytuacja wygląda bardzo niepokojąco.

Zobacz wideo Gorąco wokół polskich skoków. Chodzi o skład na igrzyska

Puchar Świata w Engelbergu. Polacy powalczą o awans do konkursu. Dziś kwalifikacje

Za nami dziewięć konkursów indywidualnych Pucharu Świata i tylko dwukrotnie Polakom udało się znaleźć w TOP 10. Miało to miejsce w Wiśle - Kacper Tomasiak był piąty, a Piotr Żyła siódmy. Więcej razy w czołówce plasowali się chociażby Bułgarzy czy Francuzi, co pokazuje, jak słabą formę prezentują Biało-Czerwoni.

Szansę na poprawę wyników Polacy będą mieli już w ten weekend. Razem z innymi zawodnikami przyjadą do Engelbergu. Na skoczni w Szwajcarii odbędą się dwa konkursy indywidualne. PZN postawił na tych skoczków, którzy punktowali w tym sezonie. W zmaganiach wystartują więc Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Zabraknie Aleksandra Zniszczoła.

Na skoczni nie pojawi się też Fatih Arda Ipcioglu. Powód? Został zdyskwalifikowany z niedzielnego konkursu w Klingenthal. Było to jego drugie wykluczenie w tym sezonie. W myśl nowych przepisów FIS otrzymał "czerwoną kartkę", pierwszą w historii skoków narciarskich panów, co oznacza absencję w następny weekend Pucharu Świata. W Szwajcarii zabraknie też dwóch Niemców - Andreasa Wellingera i Karla Geigera.

Zmagania w Engelbergu odbędą się w dniach 19-21 grudnia. Już na piątek zaplanowano kwalifikacje, do których przystąpi sześciu Biało-Czerwonych. I to ostatni raz, przynajmniej na razie, kiedy polska kadra powalczy o udział w konkursie w tak szerokim składzie. Od kolejnego weekendu straci jedno miejsce. To jedno miejsce zyskała dzięki dobrym wynikom w Letnim Grand Prix, ale nie obroniła go w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata w Engelbergu. O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, RELACJA, WYNIKI]

W piątek 19 grudnia odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego w Engelbergu. Początek o godzinie 15:45. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Eurosport 1. Stream będzie dostępny na HBO Max. Relację tekstową przeprowadzimy również na naszej stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy! Na godzinę 13:45 zaplanowano z kolei pierwszy oficjalny trening panów na skoczni.