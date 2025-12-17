Powrót na stronę główną

W Niemczech powstanie prawdziwa perełka. Rząd wykłada miliony

Z Niemiec napływają świetne wiadomości dla fanów skoków narciarskich. W Willingen ma zostać rozbudowany kompleks skoczni narciarskich. W tym momencie znajduje się tam największa duża skocznia narciarska na świecie Muehlenkopfschanze (HS147) oraz małe obiekty treningowe. Wkrótce w ich sąsiedztwie ma powstać nowy obiekt. Lokalny klub otrzymał już dofinansowanie od rządu. To grube miliony.
Widok z wieży najazdowej skoczni narciarskiej Muehlenkopf w Willingen
Muehlenkopfschanze to największa duża skocznia narciarska na świecie (HS147). W jej towarzystwie próżno szukać innych dużych lub średnich obiektów. Obecnie obok słynnej skoczni znajdują się tylko skocznie K-47, K-34 i K-12. 

W Willingen powstanie skocznia HS87

Wiemy już, że kompleks narciarski zostanie w najbliższym czasie rozbudowany. Obok Muehlenkopfschanze ma powstać nowy obiekt, o HS87. To dobra informacja w szczególności dla młodych, niemieckich skoczków, którzy wcześniej musieli jeździć do Winterbergu, znajdująca się tam skocznia nie spełnia już jednak współczesnych standardów i straciła homologację FIS. 

Niemiecki rząd wykłada miliony na obiekt w Willingen. To będzie prawdziwa perełka 

Lokalny klub z Willingen nie musi się już martwić o pieniądze. Obiekt otrzymał oficjalną decyzję o finansowaniu. Dodatkowo projekt został zabezpieczony finansowo. Decyzję przekazała heska minister sportu Diana Stolz. Mowa o milionach euro. Klub otrzyma 5 milionów od kraju związkowego i dodatkowe 3 od rządu federalnego. 

Łączna wartość inwestycji według ministerstwa wynosi ponad 10 mln euro. Oprócz funduszy państwowych i federalnych, do budżetu należy doliczyć środki własne klubu narciarskiego Willingen w wysokości prawie 1,37 mln euro. Do tego 800 tys. euro dokłada gmina. 

- Kamień milowy dla klubu narciarskiego Willingen: Nowa skocznia narciarska staje się rzeczywistością! Minister sportu Hesji, Diana Stolz, wręczyła wniosek o dotację w wysokości 5 milionów euro od kraju związkowego Hesja; rząd federalny dołoży dodatkowe 3 miliony euro - czytamy na Instagramie klubu z Willingen. 

Nowy obiekt będzie dostępny przez cały rok 

Skocznia będzie obiektem hybrydowym. Zawodnicy przez cały rok będą skakać z lodowych torów najazdowych. Zeskok pokryty będzie igielitem również zimą. Takie działania wiążą się z oszczędnościami. Sztuczne naśnieżanie oznacza bowiem duże koszta.

Głównym obiektem przeznaczonym do rywalizacji międzynarodowej pozostanie oczywiście Muehlenkopfschanze, nowa skocznia ma służyć przede wszystkim młodym skoczkom i kombinatorom norweskim.

