W Niemczech powstanie prawdziwa perełka. Rząd wykłada miliony

Muehlenkopfschanze to największa duża skocznia narciarska na świecie (HS147). W jej towarzystwie próżno szukać innych dużych lub średnich obiektów. Obecnie obok słynnej skoczni znajdują się tylko skocznie K-47, K-34 i K-12.

W Willingen powstanie skocznia HS87

Wiemy już, że kompleks narciarski zostanie w najbliższym czasie rozbudowany. Obok Muehlenkopfschanze ma powstać nowy obiekt, o HS87. To dobra informacja w szczególności dla młodych, niemieckich skoczków, którzy wcześniej musieli jeździć do Winterbergu, znajdująca się tam skocznia nie spełnia już jednak współczesnych standardów i straciła homologację FIS.

Niemiecki rząd wykłada miliony na obiekt w Willingen. To będzie prawdziwa perełka

Lokalny klub z Willingen nie musi się już martwić o pieniądze. Obiekt otrzymał oficjalną decyzję o finansowaniu. Dodatkowo projekt został zabezpieczony finansowo. Decyzję przekazała heska minister sportu Diana Stolz. Mowa o milionach euro. Klub otrzyma 5 milionów od kraju związkowego i dodatkowe 3 od rządu federalnego.

Łączna wartość inwestycji według ministerstwa wynosi ponad 10 mln euro. Oprócz funduszy państwowych i federalnych, do budżetu należy doliczyć środki własne klubu narciarskiego Willingen w wysokości prawie 1,37 mln euro. Do tego 800 tys. euro dokłada gmina.

- Kamień milowy dla klubu narciarskiego Willingen: Nowa skocznia narciarska staje się rzeczywistością! Minister sportu Hesji, Diana Stolz, wręczyła wniosek o dotację w wysokości 5 milionów euro od kraju związkowego Hesja; rząd federalny dołoży dodatkowe 3 miliony euro - czytamy na Instagramie klubu z Willingen.

Nowy obiekt będzie dostępny przez cały rok

Skocznia będzie obiektem hybrydowym. Zawodnicy przez cały rok będą skakać z lodowych torów najazdowych. Zeskok pokryty będzie igielitem również zimą. Takie działania wiążą się z oszczędnościami. Sztuczne naśnieżanie oznacza bowiem duże koszta.

Głównym obiektem przeznaczonym do rywalizacji międzynarodowej pozostanie oczywiście Muehlenkopfschanze, nowa skocznia ma służyć przede wszystkim młodym skoczkom i kombinatorom norweskim.