A jednak! FIS nagle ogłosił ws. nowego konkursu Pucharu Świata

Skocznia w Ruce od lat jest znana z trudnych warunków atmosferycznych. Głównym problemem jest wiatr, który często torpedował zawody. Tak było również w tym roku. Tym razem organizatorzy odwołali niedzielny konkurs (30 listopada). Zawodnicy nie oddali wówczas ani jednego skoku. Wiemy już, która skocznia zastąpi fiński obiekt.
Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) zdecydowała, że najlepsi skoczkowie świata ponownie pojawią się w Finlandii. Miejsce Ruki w kalendarzu zajmie dodatkowy konkurs w Lahti, który odbędzie się w piątek 6 marca 2026 roku.
- FIS, Fiński Związek Narciarski oraz Komitet Organizacyjny Lahti SKI Games z przyjemnością informują, że odwołany konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn w Ruce zostanie rozegrany w piątek, 6 marca 2026, w Lahti. Zaktualizowany harmonogram zostanie opublikowany w odpowiednim terminie - czytamy w komunikacie.
Oprócz dodatkowych zawodów w Lahti odbędą się 3 konkursy. W piątek do rywalizacji przystąpią panie, w sobotę panowie, a w niedzielę weekendowe zmagania w Finlandii zakończą zmagania w duetach.
Najlepsi skoczkowie świata udadzą się teraz do Engelbergu. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków jest 16. w klasyfikacji generalnej Kacper Tomasiak, który w ostatni weekend pierwszy raz w tym sezonie znalazł się poza najlepsza 30. Trener Maciej Maciusiak nie przeprowadził zmian w składzie po Pucharze Świata w Klingenthal. Do Szwajcarii uda się szóstka: Tomasiak, Stoch, Żyła, Kubacki, Kot, Wąsek.