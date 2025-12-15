A jednak! FIS nagle ogłosił ws. nowego konkursu Pucharu Świata

Skocznia w Ruce od lat jest znana z trudnych warunków atmosferycznych. Głównym problemem jest wiatr, który często torpedował zawody. Tak było również w tym roku. Tym razem organizatorzy odwołali niedzielny konkurs (30 listopada). Zawodnicy nie oddali wówczas ani jednego skoku. Wiemy już, która skocznia zastąpi fiński obiekt.

REKLAMA

Zobacz wideo Gorąco wokół polskich skoków. Chodzi o skład na igrzyska

Dodatkowy konkurs Pucharu Świata w Lahti

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) zdecydowała, że najlepsi skoczkowie świata ponownie pojawią się w Finlandii. Miejsce Ruki w kalendarzu zajmie dodatkowy konkurs w Lahti, który odbędzie się w piątek 6 marca 2026 roku.

- FIS, Fiński Związek Narciarski oraz Komitet Organizacyjny Lahti SKI Games z przyjemnością informują, że odwołany konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn w Ruce zostanie rozegrany w piątek, 6 marca 2026, w Lahti. Zaktualizowany harmonogram zostanie opublikowany w odpowiednim terminie - czytamy w komunikacie.

Długi weekend ze skokami w Lahti

Oprócz dodatkowych zawodów w Lahti odbędą się 3 konkursy. W piątek do rywalizacji przystąpią panie, w sobotę panowie, a w niedzielę weekendowe zmagania w Finlandii zakończą zmagania w duetach.

Najlepsi skoczkowie świata udadzą się teraz do Engelbergu. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków jest 16. w klasyfikacji generalnej Kacper Tomasiak, który w ostatni weekend pierwszy raz w tym sezonie znalazł się poza najlepsza 30. Trener Maciej Maciusiak nie przeprowadził zmian w składzie po Pucharze Świata w Klingenthal. Do Szwajcarii uda się szóstka: Tomasiak, Stoch, Żyła, Kubacki, Kot, Wąsek.