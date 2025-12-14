Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ po tym, co Polacy zrobili w Klingenthal

Polscy skoczkowie narciarscy nie rozczarowali w kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Klingenthal. Przeszło je wszystkich sześciu, jednak występy w seriach zasadniczych nie były rewelacyjne.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół olimpijskich skoczni. Jest reakcja po skandalu

Polscy skoczkowie zawiedli w Klingenthal. Oto ich miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Najwięcej powodów do niezadowolenia miał Kacper Tomasiak, najwyżej notowany w "generalce" Polak. Zajął dopiero 32. miejsce i nie awansował do serii finałowej. Podobnie jak będący tuż nad nim Kamil Stoch, któremu zabrakło do tego 0,3 pkt, jak również Maciej Kot. Za to powiodło się: Piotrowi Żyle, Dawidowi Kubackiemu i Pawłowi Wąskowi.

W drugiej serii najlepiej poszło 38-latkowi, który zamknął drugą dziesiątkę. Tuż za nim był Wąsek, a Kubacki zakończył rywalizację na 28. miejscu. Konkurs, już czwarty z rzędu, wygrał Domen Prevc, wyprzedzając Rena Nikaido i Ryoyu Kobayashiego.

Zobacz też: Fatalne wieści dla Polski przed Turniejem Czterech Skoczni. To już przesądzone

Jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej PŚ po niedzieli? Nadal najwyżej notowanym Polakiem dalej jest Tomiasiak, który zaliczył spadek o dwa miejsca. O jedno osunęli się Stoch, Żyła, Kubacki oraz Kot, awans zaliczył tylko Wąsek. Z kolei na czele zestawienia niezmiennie jest Prevc, a wiceliderem został Kobayashi, przeskakując Anze Laniska.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursach w Klingenthal

1. Domen Prevc - 670 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 531 pkt

3. Anze Lanisek - 459 pkt

4. Philipp Raimund - 400 pkt

5. Ren Nikaido - 353 pkt

6. Daniel Tschofenig - 341 pkt

7. Stefan Kraft - 338 pkt

8. Jan Hoerl - 267 pkt

9. Felix Hoffmann, Stefan Embacher - 265 pkt

....

16. Kacper Tomasiak - 137 pkt

22. Kamil Stoch - 88 pkt

24. Piotr Żyła - 82 pkt

34. Dawid Kubacki - 41 pkt

37. Maciej Kot - 24 pkt

38. Paweł Wąsek - 23 pkt

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU