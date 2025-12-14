Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ po tym, co Polacy zrobili w Klingenthal

Polscy skoczkowie narciarscy nie rozczarowali w kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Klingenthal. Przeszło je wszystkich sześciu, jednak występy w seriach zasadniczych nie były rewelacyjne.
Najwięcej powodów do niezadowolenia miał Kacper Tomasiak, najwyżej notowany w "generalce" Polak. Zajął dopiero 32. miejsce i nie awansował do serii finałowej. Podobnie jak będący tuż nad nim Kamil Stoch, któremu zabrakło do tego 0,3 pkt, jak również Maciej Kot. Za to powiodło się: Piotrowi Żyle, Dawidowi Kubackiemu i Pawłowi Wąskowi.
W drugiej serii najlepiej poszło 38-latkowi, który zamknął drugą dziesiątkę. Tuż za nim był Wąsek, a Kubacki zakończył rywalizację na 28. miejscu. Konkurs, już czwarty z rzędu, wygrał Domen Prevc, wyprzedzając Rena Nikaido i Ryoyu Kobayashiego.
Jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej PŚ po niedzieli? Nadal najwyżej notowanym Polakiem dalej jest Tomiasiak, który zaliczył spadek o dwa miejsca. O jedno osunęli się Stoch, Żyła, Kubacki oraz Kot, awans zaliczył tylko Wąsek. Z kolei na czele zestawienia niezmiennie jest Prevc, a wiceliderem został Kobayashi, przeskakując Anze Laniska.
