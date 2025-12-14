Nokaut w Klingenthal. Miejsca polskich skoczków w mówią wszystko

W pierwszej serii polscy kibice przeżyli spory zawód. Dwaj dotychczas najlepiej punktujący zawodnicy w Pucharze Świata - Kapcer Tomasiak i Kamil Stoch nie zakwalifikowali się do drugiej serii! 18-letni Tomasiak przerwał świetną serię 8 z rzędu konkursów Pucharu Świata z punktami. Tym razem po skoku na odległość 125,5 metra (nota 107.8) był 32. Tuż przed nim znalazł się Kamil Stoch (128 metrów - 108.1), a do "30" zabrakło mu zaledwie 0,3 punktu! - Miałem tutaj problem, by złapać odpowiednie czucie. Przytrafił się niestety gorszy weekend - potem tłumaczył Tomasiak dla Eurosportu. Co jednak miał powiedzieć Austriak Jan Hoerl, który zajął 35. miejsce.

Potężne rozczarowanie w Klingenthal. Miejsca Polaków mówią wszystko

Tym razem najlepszym polskim zawodnikiem był Piotr Żyła. Po pierwszej serii był 16, ale do najlepszej "10" tracił aż dziesięć punktów. W drugiej serii Polak skakał w najlepszych warunkach. Nie wykorzystał jednak dobrego wiatru i skoczył tylko 129 metrów. W efekcie został sklasyfikowany dopiero na 20. pozycji.

Nieźle spisał się też Paweł Wąsek, który miał najlepszy dotychczasowy konkurs w tym sezonie. Polak zajął 21. miejsce.

Znów słabo spisał się za to Dawid Kubacki. W pierwszej serii skoczył 129,5 metra, ale w drugiej aż osiem metrów krócej i był dopiero 28.

Po raz czwarty z rzędu konkurs PŚ wygrał jednak Domen Prevc. Słoweniec wręcz znokautował rywali. Jego przewaga nad kolejnymi zawodnikami była gigantyczna. Japończyka Rena Nikaido wyprzedził aż o 13 punktów, a trzeciego Ryoyu Kobayashiego o 14,1 punktu.

Prevc umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Powiększył przewagę nad wiceliderem, a na tę pozycję awansował Kobayashi. Słoweniec ma 670 punktów, a Japończyk - 531.

Kolejne konkursy Pucharu Świata odbędą się w szwajcarskim Engelbergu.

Najlepsza "10" konkursu w Klingenthal:

Domen Prevc (141 i 140,5 - 275.1) Ren Nikaido (141 i 135 - 262.1) Ryoyu Kobayashi (142 i 133,5 - 261) Valentin Foubert (140 i 137 - 257.4) Kristoffer Eriksen Sundal (138,5 i 133 - 252.5) Tomofumi Naito (139,5 i 136 - 252 Halvor Egner Granerud (134 i 138 - 248.8) Stephan Embacher (131,5 i 136 - 242.2) Manuel Fettner (138,5 i 128 - 242.1) Philipp Raimund (137 i 127,5 - 238) Stefan Kraft (137 i 127 - 237.1)